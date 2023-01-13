Померла єдина донька Елвіса Преслі

Співачка Ліза Марі Преслі померла у власному будинку в Каліфорнії.

Про це повідомляє Associated Press.

Ліза Марі Преслі – американська співачка та єдина донька короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Відомо, що їй стало зле, коли вона була в своєму будинку в Каліфорнії. Її колишній чоловік, який в той момент знаходився поруч з нею, викликав лікарів та намагався надати першу медичну допомогу до приїзду швидкої.

У лікарні Лізу Преслі намагалися реанімувати, ввівши адреналін та зробивши непрямий масаж серця, проте врятувати її не вдалося.

Ще на початку тижня Ліза Преслі відвідувала церемонію Золотий глобус.

Про раптову смерть доньки розповіла її мати Прісцилла. Лізі Марі Преслі було 54 роки.

З важким серцем я повинна поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна донька Ліза Марі покинула нас. Вона була найпристраснішою, сильною та люблячою жінкою, яку я коли-небудь знала, – йдеться у заяві Прісцилли Преслі.

Для довідки: Ліза Марі Преслі – єдина дочка Елвіса Преслі і його дружини, акторки Прісцили Преслі. Колишня дружина музиканта Майкла Джексона й актора Ніколаса Кейджа. Була співачкою.

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