Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Днепра: куда едут и какой график движения

Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Как пояснили в «Укрзализныце», на период пиковых сезонных перевозок будет курсировать несколько дополнительных поездов на популярных маршрутах.
Во второй половине августа будут курсировать дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов.
Поезд №79/80 Днепр — Львов (через Киев) будет отправляться из Днепра 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 августа в 22.15 и прибывать во Львов в 13.40. Обратно из Львова поезд будет отправляться 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 августа и 1 сентября в 15:48 и прибывать в Днепр в 06:49.
Кроме этого, будут курсировать дополнительные поезда по следующим направлениям:
Поезд №191/192 Киев-Львов будет отправляться из Киева 17-20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 07:05 и прибывать во Львов в 17:03. Обратно из Львова поезд будет отправляться 17-20, 22, 26-31 августа в 13:15 и прибывать в Киев в 22:05.
Поезд №111/63 — 64/112 Изюм, Харьков — Львов будет отправляться 16, 18, 20, 25, 27 и 30 августа из Изюма в 18:22, Харькова в 22:43 и прибывать во Львов в 13:40. Обратно, со Львова, 17 и 19 августа поезд будет отправляться в 14:50 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00. В другие даты — 21, 26, 28 и 31 августа поезд будет отправляться из Львова в 15:48 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00.
Билеты на поезда традиционно доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.
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