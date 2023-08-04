Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Дніпра: куди їдуть та який графік руху

Про це повідомили в телеграм-каналі відомства.
Як пояснили в Укрзалізниці, на період пікових сезонних перевезень курсуватиме кілька додаткових потягів на популярних маршрутах.
У другій половині серпня курсуватимуть додаткові потяги з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова.
Поїзд №79/80 Дніпро — Львів (через Київ) відправлятиметься з Дніпра 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 серпня о 22:15 і прибуватиме до Львова о 13:40. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 серпня та 1 вересня о 15:48 і прибуватиме до Дніпра о 06:49.
Крім цього, курсуватимуть додаткові потяги на таких напрямках:
Квитки на поїзди традиційно доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.
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