Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Дніпра: куди їдуть та який графік руху

До Львова із Дніпра призначили додаткові потяги.

Про це повідомили в телеграм-каналі відомства.

Як пояснили в Укрзалізниці, на період пікових сезонних перевезень курсуватиме кілька додаткових потягів на популярних маршрутах.

У другій половині серпня курсуватимуть додаткові потяги з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова.

Поїзд №79/80 Дніпро — Львів (через Київ) відправлятиметься з Дніпра 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 серпня о 22:15 і прибуватиме до Львова о 13:40. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 серпня та 1 вересня о 15:48 і прибуватиме до Дніпра о 06:49.

Крім цього, курсуватимуть додаткові потяги на таких напрямках:

Поїзд №191/192 Київ — Львів відправлятиметься з Києва 17-20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 17:03. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься 17-20, 22, 26-31 серпня о 13:15 та прибуватиме до Києва о 22:05.

Поїзд №111/63 — 64/112 Ізюм, Харків — Львів відправлятиметься 16, 18, 20, 25, 27 та 30 серпня з Ізюма о 18:22, Харкова о 22:43 та прибуватиме до Львова о 13:40. Зворотно, зі Львова, 17 та 19 серпня поїзд відправлятиметься о 14:50 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00. В інші дати — 21, 26, 28 та 31 серпня поїзд відправлятиметься зі Львова о 15:48 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00.

Квитки на поїзди традиційно доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

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