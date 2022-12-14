Украинцы могут получить пенсию на кассах АТБ, Сильпо и других супермаркетов

Украинцы могут обналичивать денежные средства со своих банковских счетов на кассах супермаркетов. Такая возможность распространяется и на пенсионные выплаты. Альтернативой утомительным поискам банкоматов для украинских пенсионеров станет пенсия в кассе АТБ, Сильпо и других супермаркетов.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Во время оплаты покупок пенсионер сможет снять до 6000 грн прямо в кассе торговой точки.

«В системе АТБ и других. При расчете карточкой можно получить наличные средства со своего счета. Вы можете в магазине, в котором обслуживаетесь, совершая покупку, заказать до 6 тыс. грн одноразовую выплату средств. И это происходит без комиссии. Это сервис, который получил распространение и развивается как раз в период войны», — говорит Музыченко.

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