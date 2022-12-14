Украинцы могут получить пенсию на кассах АТБ, Сильпо и других супермаркетов

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.
Во время оплаты покупок пенсионер сможет снять до 6000 грн прямо в кассе торговой точки.
«В системе АТБ и других. При расчете карточкой можно получить наличные средства со своего счета. Вы можете в магазине, в котором обслуживаетесь, совершая покупку, заказать до 6 тыс. грн одноразовую выплату средств. И это происходит без комиссии. Это сервис, который получил распространение и развивается как раз в период войны», — говорит Музыченко.
Чиновник подчеркнул, что никто не обязывает пенсионера получать свою пенсию именно таким способом. Это лишь дополнительная возможность, призванная упростить процедуру получения наличных денежных средств.
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Надежда Захарченко
Автор:
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