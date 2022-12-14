Українці можуть отримати пенсію на касах АТБ, Сільпо та інших супермаркетів

Про це розповів заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.
Під час оплати покупок пенсіонер зможе зняти до 6000 грн прямо в касі торгової точки.
“В системі АТБ та інших. При розрахунку карткою можна отримати готівку зі свого рахунку. Ви можете в магазині, в якому обслуговуєтеся, купуючи, замовити до 6 тис. грн одноразову виплату коштів. І це відбувається без комісії. Це сервіс, який набув поширення і розвивається якраз у період війни”, — каже Музиченко.
Чиновник наголосив, що ніхто не зобов’язує пенсіонера отримувати свою пенсію саме в такий спосіб. Це лише додаткова можливість, покликана спростити процедуру отримання готівки.
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Надежда Захарченко
Автор:
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