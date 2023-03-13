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  • Украинские воины отбили более 100 атак россиян на пяти направлениях, — Генштаб

Украинские воины отбили более 100 атак россиян на пяти направлениях, — Генштаб

Сегодня 09:00
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Несмотря на значительные потери, россияне продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Новости Днепра про Украинские воины отбили более 100 атак россиян на пяти направлениях, - Генштаб

«За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили 102 атаки врага на указанных направлениях», — указали в Генштабе.

На ВолынскомПолесскомСеверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не обнаружено.

Продолжаются работы по инженерному оборудованию вражеских позиций в приграничных районах Белгородской области.

В течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Волфине Сумской области и Стрелка, Малые Проходы, Красное, Большой Бурлук и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва, Белогоровка и Верхнекаменное. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Дворичная, Западное, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Чернещина Харьковской области, Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Северск и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Также наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись, в частности Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском , Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа. Вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Острое, Победа, Угледар, Времовка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, Берислав, Понятовка, Днепровское и Белозерка в Херсонской области и Тамарино и Очаков Николаевской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 6 ударов — по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 склада боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов.

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Новости Днепра про Украинские воины отбили более 100 атак россиян на пяти направлениях, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Украинские воины отбили более 100 атак россиян на пяти направлениях, - ГенштабРусский

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