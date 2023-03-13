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  • Українські воїни відбили понад 100 атак росіян на п’ятьох напрямках, – Генштаб

Українські воїни відбили понад 100 атак росіян на п’ятьох напрямках, – Генштаб

Сьогодні 09:00
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Не зважаючи на значні втрати, росіяни продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Новости Днепра про Українські воїни відбили понад 100 атак росіян на п'ятьох напрямках, - Генштаб

“Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки ворога на зазначених напрямках”, – вказали у Генштабі.

На ВолинськомуПоліськомуСіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено.

Тривають роботи з інженерного обладнання ворожих позицій у прикордонних районах Бєлгородької області.

Протягом доби окупанти обстріляли райони населених пунктів Волфине Сумської області та Стрілеча, Малі Проходи, Красне, Великий Бурлук та Бологівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Верхньокам’янське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Западне, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане і Чернещина Харківської області, Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Сіверськ і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Також наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На АвдіївськомуМар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Гостре, Побєда, Вугледар, Времівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області, Берислав, Понятівка, Дніпровське і Білозерка Херсонської області та Тамарине і Очаків Миколаївської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 6 ударів – по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 склади боєприпасів і склад пально-мастильних матеріалів.

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Новости Днепра про Українські воїни відбили понад 100 атак росіян на п'ятьох напрямках, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Українські воїни відбили понад 100 атак росіян на п'ятьох напрямках, - ГенштабРусский

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