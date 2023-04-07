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  • Украинские военные отразили 40 вражеских атак на Востоке и уничтожили склад боеприпасов, — Генштаб

Украинские военные отразили 40 вражеских атак на Востоке и уничтожили склад боеприпасов, — Генштаб

Сегодня 19:15
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Украинские защитники отразили 40 атак российских оккупантов на Востоке. К тому же бойцы уничтожили склад боеприпасов и вражеский штурмовик.

Новости Днепра про Украинские военные отразили 40 вражеских атак на Востоке и уничтожили склад боеприпасов, - Генштаб

В течение 7 апреля россияне нанесли два ракетных и 14 авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях. За сутки украинские защитники отбили более 40 вражеских атак на этих направлениях.

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений нет, признаков формирований наступательных группировок противника не зафиксировано. В приграничных районах Курской области захватчики продолжают инженерное оборудование местности. За сутки россияне обстреляли населенные пункты Леоновка, Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Заруцкое Сумской области, а также Гурьев Казачок, Верхняя Писаревка, Графское, Караическое, Амбарное, Бологовка в Харьковской области.
  • На Купянском направлении под российские обстрелы попали населенные пункты Тополи, Фиголовка, Двуречная, Западная, Крахмальная, Гусинка, Кондрашовка Харьковской области и Новоселовское — в Луганской.
  • На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и Верхнекаменского. Под артиллерийские атаки попали Макеевка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Спорное и Берестово Донецкой.
  • На Бахмутском направлении захватчики продолжают вести наступательные действия, пытаются взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются боевые действия. За сутки россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Ивановского. Подразделения Сил обороны отразили около 14 вражеских атак на указанном участке. От обстрелов РФ пострадали Васюковка, Миньковка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка, Белая Гора, Новодмитровка, Дружба и Дилиевка Донецкой области.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского, Марьинки и Победы. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются при Марьинке, где было отражено более 10 атак противника. В то же время под вражеские обстрелы попали Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении в течение суток оккупанты наступательных действий не проводили. Обстреляли Угледар, Керменчик, Новомайорское, Золотую Ниву, Шахтерское, Большую Новоселку Донецкой области.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершили обстрелы населенных пунктов. Среди них — Времовка Донецкой области; Затишье, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье и Каменское Запорожской области; Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка, Берегово, Огромное Херсонской области, а также Херсон.

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Новости Днепра про Украинские военные отразили 40 вражеских атак на Востоке и уничтожили склад боеприпасов, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Украинские военные отразили 40 вражеских атак на Востоке и уничтожили склад боеприпасов, - ГенштабРусский

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