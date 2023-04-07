Українські військові відбили 40 ворожих атак на Сході та знищили склад боєприпасів, – Генштаб

Українські захисники відбили 40 атак російських окупантів на Сході. До того ж, бійці знищили склад боєприпасів та ворожий штурмовик.

Протягом 7 квітня росіяни завдали двох ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби українські захисники відбили понад 40 ворожих атак на цих напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін немає, ознак формувань наступальних угруповань противника не зафіксовано. У прикордонних районах Курської області загарбники продовжують інженерне обладнання місцевості. Протягом доби росіяни обстріляли населені пункти Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Заруцьке Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Верхня Писарівка, Графське, Караїчне, Амбарне, Бологівка у Харківській області.

суттєвих змін немає, ознак формувань наступальних угруповань противника не зафіксовано. У прикордонних районах Курської області загарбники продовжують інженерне обладнання місцевості. Протягом доби росіяни обстріляли населені пункти Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Заруцьке Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Верхня Писарівка, Графське, Караїчне, Амбарне, Бологівка у Харківській області. На Куп’янському напрямку під російські обстріли потрапили населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське – у Луганській.

під російські обстріли потрапили населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське – у Луганській. На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. Під артилерійські атаки потрапили Макіївка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Спірне і Берестове Донецької.

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. Під артилерійські атаки потрапили Макіївка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Спірне і Берестове Донецької. На Бахмутському напрямку загарбники продовжують вести наступальні дії, намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бойові дії. Протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Іванівського. Підрозділи Сил оборони відбили близько 14 ворожих атак на зазначеній ділянці. Від обстрілів РФ постраждали Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка, Біла Гора, Новодмитрівка, Дружба та Диліївка Донецької області.

загарбники продовжують вести наступальні дії, намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бойові дії. Протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Іванівського. Підрозділи Сил оборони відбили близько 14 ворожих атак на зазначеній ділянці. Від обстрілів РФ постраждали Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка, Біла Гора, Новодмитрівка, Дружба та Диліївка Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 атак противника. Водночас ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 атак противника. Водночас ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби окупанти наступальних дій не проводили. Обстріляли Вугледар, Керменчик, Новомайорське, Золоту Ниву, Шахтарське, Велику Новосілку Донецької області.

протягом доби окупанти наступальних дій не проводили. Обстріляли Вугледар, Керменчик, Новомайорське, Золоту Ниву, Шахтарське, Велику Новосілку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники продовжують нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснили обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Затишшя, Гуляйполе, Гуляйпольське, Білогір’я та Кам’янське Запорізької області; Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області, а також Херсон.

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