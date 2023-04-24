Украина освободила более 2 тысяч пленных, из них 140 — гражданские

«За это время мы освободили из плена 2238 человек. Центр работает ежедневно, 24 на 7. Из этих 2238 — 140 человек это гражданские. Работаем над освобождением как военных, так и гражданских», — подчеркнул глава государства.
По его словам, россияне продолжают пытать героев нашей страны. При этом Украина не прекращает постоянную работу по их освобождению.
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