Україна звільнила понад 2 тисячі полонених, з них 140 – цивільних

“За цей час ми звільнили з полону 2238 осіб. Центр працює щодня, 24 на 7. З цих 2238 – 140 осіб це цивільні. Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних”, – наголосив Глава держави.
За його словами, росіяни продовжують катувати Героїв нашої країни. При цьому Україна не припиняє постійну роботу щодо їх звільнення.
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