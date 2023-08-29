Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Украли 800 тысяч долларов перевода: в Днепре владельцы сети обменников обманули горожан

Украли 800 тысяч долларов перевода: в Днепре владельцы сети обменников обманули горожан

Сегодня 17:42
просмотров

В Днепре разоблачили владельцев сети валютных обменников, присвоивших деньги своих клиентов.

Новости Днепра про Украли 800 тысяч долларов перевода: в Днепре владельцы сети обменников обманули горожан

Подробности сообщили в Нацполиции и областной прокуратуре.

Предприниматели опубликовали в сети объявления о том, что могут помочь осуществить перевод наличных денег за границу. Увидев эту рекламу, к ним обратились владельцы частной клиники, которые хотели перевести за пределы Украины 800 тысяч долларов.

Получив деньги, владельцы сети обменников пообещали через несколько дней осуществить перевод и даже поручили эту задачу двум «работникам», однако так этого и не сделали. Они объяснили это трудностями, возникшими при проведении операции, но на самом деле просто хотели забрать эти деньги себе.

Как уточнили в прокуратуре, это произошло еще в феврале 2022 года.

Новости Днепра про Украли 800 тысяч долларов перевода: в Днепре владельцы сети обменников обманули горожан

В результате владельцы обменника деньги так и не прислали, а забрали себе.

Недавно предприниматель и два работника обменника были задержаны следователями департамента стратегических исследований. Всем объявили о подозрении в завладении чужими деньгами в особо крупных размерах.

В ходе расследования правоохранители провели более 20 обысков на территории трех областей – Одесской, Днепропетровской и Львовской. Дома и в пунктах обмена валют изъяли компьютерную технику, телефоны, деньги, черновую документацию и записи.

Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, которые могут быть причастны к мошеннической схеме. За совершенное фигурантам может грозить от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Читайте также:

Новости Днепра про Украли 800 тысяч долларов перевода: в Днепре владельцы сети обменников обманули горожанУкраїнська Новости Днепра про Украли 800 тысяч долларов перевода: в Днепре владельцы сети обменников обманули горожанРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Много полиции и медиков: в Днепре на Авиационной выстрелили в человека
Новости Днепра
Сегодня 18:44
Много полиции и медиков: в Днепре на Авиационной выстрелили в человека

Во вторник, 29 августа на улице Авиационной были слышны выстрелы.

На какую пенсию от государства могут претендовать вдовы военных: условия получения
Новости Днепра
Сегодня 17:10
На какую пенсию от государства могут претендовать вдовы военных: условия получения

Вдовы военных либо родители защитников Украины могут претендовать на пенсию…

По Днепру бродит извращенец, поднимающий платья девушкам и снимающий это на видео: детали
Новости Днепра
Сегодня 16:42
По Днепру бродит извращенец, поднимающий платья девушкам и снимающий это на видео: детали

Будьте осторожны.

В небе над Днепром взойдет голубая Луна: когда можно увидеть редкое явление
Новости Днепра
Сегодня 15:52
В небе над Днепром взойдет голубая Луна: когда можно увидеть редкое явление

2023 год насыщен разными интересными астроявлениями.

Последние новости

Может вести себя антисоциально: на Днепропетровщине три дня ищут пропавшую женщину
Может вести себя антисоциально: на Днепропетровщине три дня ищут пропавшую женщину

В Днепропетровской области ищут три дня ищут пропавшую женщину.

Сегодня 19:31
2
просмотров
Много полиции и медиков: в Днепре на Авиационной выстрелили в человека
Много полиции и медиков: в Днепре на Авиационной выстрелили в человека

Во вторник, 29 августа на улице Авиационной были слышны выстрелы.

Сегодня 18:44
13
просмотров
В Днепре заметили огненное сердце в небе и облака в виде флага
В Днепре заметили огненное сердце в небе и облака в виде флага

Невероятно!

Сегодня 18:06
6
просмотров
На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала без вести
На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку: вышла из дома и пропала без вести

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 17:16
7
просмотров
На какую пенсию от государства могут претендовать вдовы военных: условия получения
На какую пенсию от государства могут претендовать вдовы военных: условия получения

Вдовы военных либо родители защитников Украины могут претендовать на пенсию от государства. Журналисты dnepr.info узнали, какие это суммы.

Сегодня 17:10
4
просмотров
В Кривом Роге на дорогу упал столб: рядом как раз проезжал троллейбус
В Кривом Роге на дорогу упал столб: рядом как раз проезжал троллейбус

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня 16:57
5
просмотров
По Днепру бродит извращенец, поднимающий платья девушкам и снимающий это на видео: детали
По Днепру бродит извращенец, поднимающий платья девушкам и снимающий это на видео: детали

Будьте осторожны.

Сегодня 16:42
7
просмотров
На Днепропетровщине мужчина незаконно оформил статус ВПЛ и получал выплаты в течение пяти месяцев
На Днепропетровщине мужчина незаконно оформил статус ВПЛ и получал выплаты в течение пяти месяцев

За этот период мужчина получил 12 тысяч гривен.

Сегодня 15:53
4
просмотров
В небе над Днепром взойдет голубая Луна: когда можно увидеть редкое явление
В небе над Днепром взойдет голубая Луна: когда можно увидеть редкое явление

2023 год насыщен разными интересными астроявлениями.

Сегодня 15:52
12
просмотров
В Днепропетровской области на некоторых АЗС вместо бензина продают суррогат
В Днепропетровской области на некоторых АЗС вместо бензина продают суррогат

Количество фальсифицированного горючего в Украине значительно уменьшилось, но все равно есть отдельные сети, которые вместо бензина продают суррогат.

Сегодня 14:59
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх