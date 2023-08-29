Украли 800 тысяч долларов перевода: в Днепре владельцы сети обменников обманули горожан

В Днепре разоблачили владельцев сети валютных обменников, присвоивших деньги своих клиентов.

Подробности сообщили в Нацполиции и областной прокуратуре.

Предприниматели опубликовали в сети объявления о том, что могут помочь осуществить перевод наличных денег за границу. Увидев эту рекламу, к ним обратились владельцы частной клиники, которые хотели перевести за пределы Украины 800 тысяч долларов.

Получив деньги, владельцы сети обменников пообещали через несколько дней осуществить перевод и даже поручили эту задачу двум «работникам», однако так этого и не сделали. Они объяснили это трудностями, возникшими при проведении операции, но на самом деле просто хотели забрать эти деньги себе.

Как уточнили в прокуратуре, это произошло еще в феврале 2022 года.

В результате владельцы обменника деньги так и не прислали, а забрали себе.

Недавно предприниматель и два работника обменника были задержаны следователями департамента стратегических исследований. Всем объявили о подозрении в завладении чужими деньгами в особо крупных размерах.

В ходе расследования правоохранители провели более 20 обысков на территории трех областей – Одесской, Днепропетровской и Львовской. Дома и в пунктах обмена валют изъяли компьютерную технику, телефоны, деньги, черновую документацию и записи.

Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, которые могут быть причастны к мошеннической схеме. За совершенное фигурантам может грозить от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: