Украли 800 тысяч долларов перевода: в Днепре владельцы сети обменников обманули горожан

Подробности сообщили в Нацполиции и областной прокуратуре.
Предприниматели опубликовали в сети объявления о том, что могут помочь осуществить перевод наличных денег за границу. Увидев эту рекламу, к ним обратились владельцы частной клиники, которые хотели перевести за пределы Украины 800 тысяч долларов.
Получив деньги, владельцы сети обменников пообещали через несколько дней осуществить перевод и даже поручили эту задачу двум «работникам», однако так этого и не сделали. Они объяснили это трудностями, возникшими при проведении операции, но на самом деле просто хотели забрать эти деньги себе.
Как уточнили в прокуратуре, это произошло еще в феврале 2022 года.
В результате владельцы обменника деньги так и не прислали, а забрали себе.
Недавно предприниматель и два работника обменника были задержаны следователями департамента стратегических исследований. Всем объявили о подозрении в завладении чужими деньгами в особо крупных размерах.
В ходе расследования правоохранители провели более 20 обысков на территории трех областей – Одесской, Днепропетровской и Львовской. Дома и в пунктах обмена валют изъяли компьютерную технику, телефоны, деньги, черновую документацию и записи.
Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, которые могут быть причастны к мошеннической схеме. За совершенное фигурантам может грозить от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Читайте также:
Автор:
Во вторник, 29 августа на улице Авиационной были слышны выстрелы.
Вдовы военных либо родители защитников Украины могут претендовать на пенсию…
Будьте осторожны.
2023 год насыщен разными интересными астроявлениями.
В Днепропетровской области ищут три дня ищут пропавшую женщину.
Во вторник, 29 августа на улице Авиационной были слышны выстрелы.
Невероятно!
Присмотритесь внимательно к фото!
Вдовы военных либо родители защитников Украины могут претендовать на пенсию от государства. Журналисты dnepr.info узнали, какие это суммы.
К счастью, никто не пострадал.
Будьте осторожны.
За этот период мужчина получил 12 тысяч гривен.
2023 год насыщен разными интересными астроявлениями.
Количество фальсифицированного горючего в Украине значительно уменьшилось, но все равно есть отдельные сети, которые вместо бензина продают суррогат.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!