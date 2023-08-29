Вкрали 800 тисяч доларів переказу: у Дніпрі власники мережі обмінників надурили містян

У Дніпрі викрили власників мережі валютних обмінників, які привласнили гроші своїх клієнтів.

Деталі повідомили в Нацполіції та обласній прокуратурі.

Підприємці опублікували в мережі оголошення про те, що можуть допомогти здійснити переказ готівки за кордон. Побачивши цю рекламу, до них звернулися власники приватної клініки, які хотіли переказати за межі України 800 тисяч доларів.

Отримавши гроші, власники мережі обмінників пообіцяли за декілька днів здійснити переказ та навіть доручили це завдання двом “працівникам”, проте так цього і не зробили. Вони пояснили це труднощами, які виникли при проведенні операції, але насправді просто хотіли забрати ці гроші собі.

Як уточнили в прокуратурі, це сталося ще в лютому 2022 року.

У результаті власники обмінника гроші так і не надіслали, а забрали собі.

Нещодавно підприємця та двох працівників обмінника затримали слідчі департаменту стратегічних досліджень. Усім оголосили про підозру в заволодінні чужими грошима в особливо великих розмірах.

Під час розслідування правоохоронці провели понад 20 обшуків на території трьох областей – Одеської, Дніпропетровської та Львівської. Вдома та у пунктах обміну валют вилучили комп’ютерну техніку, телефони, гроші, «чорнову» документацію та записи.

Проводяться подальші заходи для встановлення осіб, які також можуть бути причетні до шахрайської схеми. За скоєне фігурантам може загрожувати від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

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