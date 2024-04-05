Ударил ногой по голове: в Днепре подросток ради видео набросился на прохожего

В Днепре парень избил прохожего на улице.

На днях в соцсетях опубликовали видео, на котором парень на камеру избивает мужчину на улице. На распространявшихся в сети кадрах видно, что прохожий лежит на тротуаре, а юноша в маске подходит к нему и стучит ногой по голове.

Издевательство над мужчиной снимали на камеру друзья юноши.

4 апреля в социальных сетях стало распространяться видео, на котором запечатлен как неизвестный парень, бьет по лицу мужчины. Правоохранители зафиксировали происшествие и приступили к проверке изложенной информации в сети, — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители разыскали парня по видео. Им оказался 13-летний ребенок. Сотрудники полиции поговорили с малолетним о недопущении аналогичных случаев в будущем, а матери парня отметили надлежащее исполнение родительских обязанностей.

За действия молодого человека на мать несовершеннолетнего составили административный протокол. Ей грозит штраф. Сотрудники полиции направят протокол в суд на рассмотрение и принятие решения.

Уважаемые родители, общайтесь с детьми и объясняйте соответствие и последствия, которые могут наступать от их действий, — отмечают правоохранители.

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