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У трех жителей Днепра украли 170 тысяч из-за фейковой версии чат-бота банка

Сегодня 11:16
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Житель Черкасщины обманул трех днепрян.

Новости Днепра про У трех жителей Днепра украли 170 тысяч из-за фейковой версии чат-бота банка

Как сообщили в областной полиции, 29-летний житель Черкасс обманул троих жителей Днепра на 170 тысяч гривен. Мужчина создал фейковую версию чат-бота банка и распространил ссылку в сети.

Впоследствии на это «клюнули» днепряне, желавшие воспользоваться ботом. Таким образом мошенник получал все необходимые данные банковских карт потерпевших — номер карты, код cvv и информацию о сроке действия карты. Затем, злоумышленник вносил эти данные в настоящий чат-бот банка и получал доступ к счетам граждан – присваивая их денежные средства.

Дельцу грозит до 5 лет лишения свободы. Дело уже направили в суд.

Правоохранители призывают людей проверять ссылки, а информацию о приложениях или чат-ботах брать на официальных верифицированных страницах учреждений в соцсетях.

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