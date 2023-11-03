У трьох мешканців Дніпра вкрали 170 тисяч через фейкову версію чат-бота банку

Мешканець Черкащини надурив трьох дніпрян.

Як повідомили в обласній поліції, 29-річний мешканець Черкас ошукав трьох жителів Дніпра на 170 тисяч гривень. Чоловік створив фейкову версію чат-бота банку та поширив посилання у мережі.

Згодом на це “клюнули” дніпряни, які хотіли скористатися ботом. Таким чином шахрай отримував всі необхідні дані банківських карток потерпілих – номер картки, код cvv та інформацію щодо терміну дії картки. Потім, зловмисник вносив ці дані у справжній чат-бот банку та отримував доступ до рахунків громадян – привласнюючи їх грошові кошти.

Ділку загрожує до 5 років позбавлення волі. Справу вже скерували до суду.

Правоохоронці закликають людей перевіряти посилання, а інформацію про додатки чи чат-боти брати на офіційних верифікованих сторінках установ у соцмережах.

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