У семиметрового Атланта в центре Днепра появится семья: детали

Рядом с Атлантом на Екатеринославском бульваре разместят еще одну скульптурную композицию под названием «Встреча». Такие изменения анонсировал днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев.
Это будут гигантские фигуры мужчины и женщины, которые по задумке своих творцов, встретились на бульваре. Разместят скульптуру на стилобате Ermolaev Center после завершения строительства комплекса. Созданием композиции будут заниматься «родители» Атланта — Никита и Егор Зигура.
Ростом они не будут уступать своему предшественнику. Мужская скульптура будет достигать 6.2 метров, женская – 5.7 метров.
Эта локация будет общедоступна, поэтому все желающие смогут полюбоваться новыми достопримечательностями Днепра.
Напомним, зеленого Атланта в центре Днепра установили еще в 2020 году. Семиметровая статуя обнаженного мужчины без одной руки напоминает античные статуи. Скульптура впоследствии стала одним из символов города и туристической достопримечательностью.
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