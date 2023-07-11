Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У семиметрового Атланта в центре Днепра появится семья: детали

Сегодня 14:17
просмотров

У днепровского Атланта появятся друзья.

Новости Днепра про У семиметрового Атланта в центре Днепра появится семья: детали

Рядом с Атлантом на Екатеринославском бульваре разместят еще одну скульптурную композицию под названием «Встреча». Такие изменения анонсировал днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев.

Это будут гигантские фигуры мужчины и женщины, которые по задумке своих творцов, встретились на бульваре. Разместят скульптуру на стилобате Ermolaev Center после завершения строительства комплекса. Созданием композиции будут заниматься «родители» Атланта — Никита и Егор Зигура.

Ростом они не будут уступать своему предшественнику. Мужская скульптура будет достигать 6.2 метров, женская – 5.7 метров.

Эта локация будет общедоступна, поэтому все желающие смогут полюбоваться новыми достопримечательностями Днепра.

Новости Днепра про У семиметрового Атланта в центре Днепра появится семья: детали

Новости Днепра про У семиметрового Атланта в центре Днепра появится семья: детали

Напомним, зеленого Атланта в центре Днепра установили еще в 2020 году. Семиметровая статуя обнаженного мужчины без одной руки напоминает античные статуи. Скульптура впоследствии стала одним из символов города и туристической достопримечательностью.

Читайте также:

Новости Днепра про У семиметрового Атланта в центре Днепра появится семья: деталиУкраїнська Новости Днепра про У семиметрового Атланта в центре Днепра появится семья: деталиРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Жители Днепра нашли у себя на кухне метровую змею
Новости Днепра
Сегодня 15:08
Жители Днепра нашли у себя на кухне метровую змею

Днепряне нашли у себя дома змею.

Как жителям Днепра можно быстро и дешево добраться в Египет и Турцию: цены на билеты и направления
Новости Днепра
Сегодня 13:38
Как жителям Днепра можно быстро и дешево добраться в Египет и Турцию: цены на билеты и направления

Жители Украины и в том числе Днепра стали больше ездить…

В Днепре судили фейкового пенсионера, который хотел сэкономить на проезде: как его наказали
Новости Днепра
Сегодня 13:35
В Днепре судили фейкового пенсионера, который хотел сэкономить на проезде: как его наказали

Днепрянин изготовил фейковое пенсионное удостоверение, чтобы бесплатно кататься в транспорте.

На войне погиб профессиональный фехтовальщик из Днепра Денис Борейко: когда пройдет прощание
Новости Днепра
Сегодня 12:29
На войне погиб профессиональный фехтовальщик из Днепра Денис Борейко: когда пройдет прощание

На войне погиб спортсмен из Днепра Денис Борейко.

Последние новости

Жители Днепра нашли у себя на кухне метровую змею
Жители Днепра нашли у себя на кухне метровую змею

Днепряне нашли у себя дома змею.

Сегодня 15:08
7
просмотров
Как жителям Днепра рассчитать субсидию на отопительный сезон 2023/2024 (ИНСТРУКЦИЯ)
Как жителям Днепра рассчитать субсидию на отопительный сезон 2023/2024 (ИНСТРУКЦИЯ)

Субсидия насчитывается жителям Днепра и Украины, если оплата коммунальных платежей превышает 15% от дохода домохозяйства. А вот какая сумма помощи – вопрос индивидуальный и насчитывается каждому обратившемуся отдельно. Процент платежа определяется размером среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на человека.

Сегодня 14:40
3
просмотров
Как жителям Днепра можно быстро и дешево добраться в Египет и Турцию: цены на билеты и направления
Как жителям Днепра можно быстро и дешево добраться в Египет и Турцию: цены на билеты и направления

Жители Украины и в том числе Днепра стали больше ездить в другие страны не с целью эвакуации, а по работе, для посещения родных или на отдых. И если в первых двух вариантах маршрут ясен, то для того, чтобы сэкономить и…

Сегодня 13:38
4
просмотров
В Днепре судили фейкового пенсионера, который хотел сэкономить на проезде: как его наказали
В Днепре судили фейкового пенсионера, который хотел сэкономить на проезде: как его наказали

Днепрянин изготовил фейковое пенсионное удостоверение, чтобы бесплатно кататься в транспорте.

Сегодня 13:35
8
просмотров
Житель Кривого Рога нашел пистолет и кичился им на улице
Житель Кривого Рога нашел пистолет и кичился им на улице

В Кривом Роге горожане пожаловались правоохранителям на мужчину, разгуливавшего по улице с пистолетом.

Сегодня 12:57
6
просмотров
На войне погиб профессиональный фехтовальщик из Днепра Денис Борейко: когда пройдет прощание
На войне погиб профессиональный фехтовальщик из Днепра Денис Борейко: когда пройдет прощание

На войне погиб спортсмен из Днепра Денис Борейко.

Сегодня 12:29
4
просмотров
Почти 62 дня сирены: Днепр и область вошли в топ-10 «самых тревожных регионов Украины»
Почти 62 дня сирены: Днепр и область вошли в топ-10 «самых тревожных регионов Украины»

Уже больше 500 дней, как россияне начали полномасштабное вторжение в Украину.

Сегодня 12:13
5
просмотров
Некоторые украинцы смогут ввозить машины без пошлины: подробности
Некоторые украинцы смогут ввозить машины без пошлины: подробности

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, позволяющий ввозить автомобили без пошлины.

Сегодня 11:52
5
просмотров
В Днепре 1-летнего ребенка случайно закрыли в машине
В Днепре 1-летнего ребенка случайно закрыли в машине

Годовалого ребенка ненароком оставили в закрытом авто.

Сегодня 11:43
6
просмотров
Запрет на рекламу и продажу «вкусных» электронных сигарет: до когда их можно приобрести
Запрет на рекламу и продажу «вкусных» электронных сигарет: до когда их можно приобрести

Уже с сегодняшнего дня действует запрет на электронные сигареты.

Сегодня 10:58
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх