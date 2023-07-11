У семиметрового Атланта в центре Днепра появится семья: детали

У днепровского Атланта появятся друзья.

Рядом с Атлантом на Екатеринославском бульваре разместят еще одну скульптурную композицию под названием «Встреча». Такие изменения анонсировал днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев.

Это будут гигантские фигуры мужчины и женщины, которые по задумке своих творцов, встретились на бульваре. Разместят скульптуру на стилобате Ermolaev Center после завершения строительства комплекса. Созданием композиции будут заниматься «родители» Атланта — Никита и Егор Зигура.

Ростом они не будут уступать своему предшественнику. Мужская скульптура будет достигать 6.2 метров, женская – 5.7 метров.

Эта локация будет общедоступна, поэтому все желающие смогут полюбоваться новыми достопримечательностями Днепра.

Напомним, зеленого Атланта в центре Днепра установили еще в 2020 году. Семиметровая статуя обнаженного мужчины без одной руки напоминает античные статуи. Скульптура впоследствии стала одним из символов города и туристической достопримечательностью.

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