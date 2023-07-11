У семиметрового Атланта в середмісті Дніпра з’явиться сім’я: деталі

Поруч з Атлантом на Катеринославському бульварі розмістять ще одну скульптурну композицію під назвою “Зустріч”. Такі зміни анонсував дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв.
Це будуть гігантські фігури чоловіка та жінки, які ніби-то зустрілися на бульварі. Розмістять скульптуру на стилобаті Ermolaev Center після завершення будівництва. Створенням композиції займатимуться “батьки” Атланта – Микита та Єгор Зігури.
Зростом вони не будуть поступатися своєму попереднику. Чоловіча скульптура буде досягати 6.2 метрів, жіноча – 5.7 метрів.
Нагадаємо, зеленого Атланта в середмісті Дніпра встановили ще у 2020 році. Семиметрова статуя оголеного чоловіка без однієї руки, нагадує античні статуї. Скульптура згодом стала одним із символів міста та туристичною атракцією.
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