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У семиметрового Атланта в середмісті Дніпра з’явиться сім’я: деталі

Сьогодні 14:17
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У дніпровського Атланта з'являться друзі.

Новости Днепра про У семиметрового Атланта в середмісті Дніпра з'явиться сім'я: деталі

Поруч з Атлантом на Катеринославському бульварі розмістять ще одну скульптурну композицію під назвою “Зустріч”. Такі зміни анонсував дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв. 

Це будуть гігантські фігури чоловіка та жінки, які ніби-то зустрілися на бульварі. Розмістять скульптуру на стилобаті Ermolaev Center після завершення будівництва. Створенням композиції займатимуться “батьки” Атланта – Микита та Єгор Зігури.

Зростом вони не будуть поступатися своєму попереднику. Чоловіча скульптура буде досягати 6.2 метрів, жіноча – 5.7 метрів. 

Ця локація буде загальнодоступною, тож всі охочі зможуть помилуватися новими пам’ятками Дніпра. 
 

Новости Днепра про У семиметрового Атланта в середмісті Дніпра з'явиться сім'я: деталі

Новости Днепра про У семиметрового Атланта в середмісті Дніпра з'явиться сім'я: деталі

Нагадаємо, зеленого Атланта в середмісті Дніпра встановили ще у 2020 році. Семиметрова статуя оголеного чоловіка без однієї руки, нагадує античні статуї. Скульптура згодом стала одним із символів міста та туристичною атракцією. 

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Новости Днепра про У семиметрового Атланта в середмісті Дніпра з'явиться сім'я: деталіУкраїнська Новости Днепра про У семиметрового Атланта в середмісті Дніпра з'явиться сім'я: деталіРусский

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