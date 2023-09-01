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  • «У нас свое государство. Живи там, говори на мове»: продавщица из Днепра заявила, что ее магазин только для русскоязычных

«У нас свое государство. Живи там, говори на мове»: продавщица из Днепра заявила, что ее магазин только для русскоязычных

Сегодня 12:21
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Продавщица духов оконфузилась заявлением о том, что Днепр – российский город.

Новости Днепра про

В Днепре новый языковой скандал. На этот раз в центре внимания продавец из Instagram-магазина, которая торгует духи. Видео обнародовала в сети одна из клиенток.

Днепрянка Ирина утверждает, что Днепр — российский город и здесь на украинском не разговаривают. Все началось тогда, когда одна из клиенток из Луцка решила сделать заказ, а когда ей ответили по-русски, то спросила, из Украины ли продавщица.

На это владелица Instagram-шопа ответила, что «Днепропетровск – русский город». После этого девушка молчала, а продавщица записала гневное голосовое сообщение, где стала оскорблять клиентку.

Далее на языке оригинала:

Девочка, моя. Ты там из Луцка, Волынской области… Это вообще не имеет никакого отношения. У нас своё государство. Живи там, говори на языке. Не лезь сюда в Днепропетровск и вообще. Вышла отсюда из моего шикарного, роскошного магазина. Это для русскоговорящих людей. Не для таких, как ты», — записала сообщение клиентке продавщица.

Клиентка пожелала продавцу «лечиться», поэтому Ирина записала еще одно голосовое, где прогоняла клиентку из магазина, где обслуживают только русскоязычных.

Отойди от русских городов, мы — русские — Харьков, Днепропетровск, Одесса, ушла отошла», — наговорила женщина.

Полный спор можно увидеть/послушать на видео:

Отметим, что в Украине действует закон, обязывающий обслуживать клиентов только на государственном языке.

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