“У нас своя держава. Живи там, балакай на мовє”: продавчиня з Дніпра заявила, що її магазин лише для російськомовних

Продавчиня парфумів осоромилася заявою про те, що Дніпро - російське місто.

У Дніпрі новий мовний скандал. Цього разу в центрі уваги продавчиня з Instagram-магазину, який продає парфуми. Відео оприлюднила в мережі одна із клієнток.

Дніпрянка Ірина стверджує, що Дніпро – російське місто і тут українською не розмовляють. Усе почалося тоді, коли одна із клієнток з Луцька вирішила зробити замовлення, а коли їй відповіли російською, то спитала, чи продавчиня з України.

На це власниця Instagram-шопу відповіла, що “Дніпропєтровск – русский город”. Після цього дівчина нічого не відповіла, а продавчиня записала гнівне голосове повідомлення, де почала ображати клієнтку.

Далі мовою оригіналу:

Девочка, моя. Ты там из Луцка, Волынской области… Это — западная Украина и к Днепропетровску, и к русскому языку она вообще не имеет никакого отношения. У нас свое государство. Живи там, балакай на мове. Не лезь сюда в Днепропетровск, и вообще. Вышла отсюда из моего шикарного, роскошного магазина. Это для русскоговорящих людей. Не для таких, как ты”, — записала повідомлення клієнтці продавчиня.

Клієнтка побажала продавчині “лікуватися”, тому пані Ірина записала ще одне голосове, де проганяла клієнтку з магазину, де обслуговують тільки російськомовних.

Отойди от русских городов, изыди, мы — русские — Харьков, Днепропетровск, Одесса, ушла отошла”, — наговорила жінка.

Повну суперечку можна побачити/послухати на відео:

Зауважимо, що наразі в Україні діє закон, який зобов’язує обслуговувати клієнтів тільки державною мовою.

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