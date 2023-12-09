Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі збили ракету, Нікополь обстрілювали дронами-камікадзе

Сегодня 19:52
просмотров

Сьогодні ввечері над Криворізьким районом збили ракету.

Новости Днепра про У Кривому Розі збили ракету, Нікополь обстрілювали дронами-камікадзе

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері гучно було у Криворізькому районі. Працювали наші оборонці неба. Збили ракету. Дякую! Вдень ворог вдарив по Нікополю. Атакував місто двома дронами-камікадзе, заявив очільник ОВА.

Внаслідок удару був пошкоджений інфраструктурний об’єкт, п’ятиповерхівка та складська будівля.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Читайте також:

 

Новости Днепра про У Кривому Розі збили ракету, Нікополь обстрілювали дронами-камікадзеУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі збили ракету, Нікополь обстрілювали дронами-камікадзеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Тихон-Леон, Рагнар и Хлоя: как называли новорожденных в Днепропетровской области
Новости Днепра
Сегодня 11:36
Тихон-Леон, Рагнар и Хлоя: как называли новорожденных в Днепропетровской области

В последнее время родители часто называют детей древними украинскими именами…

За сколько в Днепре можно продать старые новогодние игрушки
Новости Днепра
Вчера 17:31
За сколько в Днепре можно продать старые новогодние игрушки

Чуть более трех недель осталось до одного из главных зимних…

Как жителю Днепра найти семейного врача, не выходя из дома: инструкция
Новости Днепра
Вчера 14:39
Как жителю Днепра найти семейного врача, не выходя из дома: инструкция

Чтобы получать медицинские услуги в Днепре – направления на обследования,…

Что раньше было на месте ТЦ «Европа» в Днепре: как здание шикарной гостиницы стало коммуналкой (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 12:37
Что раньше было на месте ТЦ «Европа» в Днепре: как здание шикарной гостиницы стало коммуналкой (ФОТО)

Многие жители Днепра помнят, что на месте Европейской площади в…

Последние новости

В Мост-сити людей вывели на улицу из-за возможного пожара (ВИДЕО)
В Мост-сити людей вывели на улицу из-за возможного пожара (ВИДЕО)

Сегодня в ТРЦ Мост-сити людей вывели на улицу из-за пожарной тревоги.

Сегодня 18:34
4
просмотров
На Днепропетровщине задержали мошенника, который «трудоустраивал» людей за границу
На Днепропетровщине задержали мошенника, который «трудоустраивал» людей за границу

В Днепропетровской области сотрудники отделения полиции №3 Каменского РУП задержали мошенника.

Сегодня 18:02
4
просмотров
В Украине хотят ввести серьезные штрафы за нарушение комендантского часа
В Украине хотят ввести серьезные штрафы за нарушение комендантского часа

Сьогодні ВР України у першому читанні ухвалила новий законопроєкт.

Сегодня 15:10
4
просмотров
В Днепре объявили подозрение домашнему тирану
В Днепре объявили подозрение домашнему тирану

В Днепре объявили подозрение домашнему тирану, совершавшему домашнее насилие в отношении жены.

Сегодня 14:23
3
просмотров
В Днепропетровской области во время пожара пострадала пожилая женщина
В Днепропетровской области во время пожара пострадала пожилая женщина

У місті Марганець Нікопольського району сталася пожежа.

Сегодня 11:51
3
просмотров
Тихон-Леон, Рагнар и Хлоя: как называли новорожденных в Днепропетровской области
Тихон-Леон, Рагнар и Хлоя: как называли новорожденных в Днепропетровской области

В последнее время родители часто называют детей древними украинскими именами и заимствованными именами из других стран.

Сегодня 11:36
2
просмотров
На войне погиб Герой из Днепропетровщины Артем Веприков
На войне погиб Герой из Днепропетровщины Артем Веприков

На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Артем Веприков.

Сегодня 08:55
5
просмотров
Погода на 9 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков
Погода на 9 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
7
просмотров
Самый длинный подземный переход в Днепре: как найти «рекордсмена» и как он выглядит
Самый длинный подземный переход в Днепре: как найти «рекордсмена» и как он выглядит

В Днепре напомнили о самом длинном подземном переходе.

Вчера 22:04
9
просмотров
В Украину и Днепр снова нельзя ввозить товары из Бельгии: что под запретом
В Украину и Днепр снова нельзя ввозить товары из Бельгии: что под запретом

На территорию Днепропетровской области запрещено завозить некоторые грузы из Бельгии.

Вчера 21:40
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх