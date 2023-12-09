У Кривому Розі збили ракету, Нікополь обстрілювали дронами-камікадзе

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ввечері гучно було у Криворізькому районі. Працювали наші оборонці неба. Збили ракету. Дякую! Вдень ворог вдарив по Нікополю. Атакував місто двома дронами-камікадзе, заявив очільник ОВА.
Внаслідок удару був пошкоджений інфраструктурний об’єкт, п’ятиповерхівка та складська будівля.
На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.
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Козенко Антон
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