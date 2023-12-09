У Дніпрі Брежнєва та Щелокова вирішили позбавити звань почесних громадян

У Дніпрі міськрада вирішила позбавити звань почесного громадянина двох радянських діячів.

Леонід Ілліч Брежнєв був Генеральним секретарем ЦК КПРС, народився у Кам’янському.

Він змінив на посту керманича СРСР Хрущова, та залишався фактичним керівником Радянського Союзу 16 років.

Щелоков був Міністром внутрішніх справ СРСР, Генералом армії, кандидатом економічних наук.

Обох позбавили регалій з ініціативи Українського інституту національної пам’яті.

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