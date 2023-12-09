У Дніпрі Брежнєва та Щелокова вирішили позбавити звань почесних громадян

Леонід Ілліч Брежнєв був Генеральним секретарем ЦК КПРС, народився у Кам’янському.
Він змінив на посту керманича СРСР Хрущова, та залишався фактичним керівником Радянського Союзу 16 років.
Щелоков був Міністром внутрішніх справ СРСР, Генералом армії, кандидатом економічних наук.
Обох позбавили регалій з ініціативи Українського інституту національної пам’яті.
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