У Кривому Розі затримали керівника ГО, який за 10 тис доларів допомагав ухилитись від мобілізації

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
По данным следствия, подозреваемый получил взятку от военнообязанного в сумме 10 тыс. долларов США.
За эти средства он пообещал «решить вопрос» о передаче военно-учетных документов гражданина другому военкомату и неполучению им повесток о вызове, чтобы избежать призыва на военную службу. Для этого подозреваемый собирался воспользоваться знакомствами в районном ТЦК и СП, говорится в сообщении прокуратуры.
Следствие сейчас пытается установить всех причастных к противоправной деятельности.
Решается вопрос об избрании меры пресечения для мужчины.
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