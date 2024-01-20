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  • У Кривому Розі затримали керівника ГО, який за 10 тис доларів допомагав ухилитись від мобілізації

У Кривому Розі затримали керівника ГО, який за 10 тис доларів допомагав ухилитись від мобілізації

Сегодня 13:35
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Житель города Кривого Рога объявлено подозрение по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Новости Днепра про У Кривому Розі затримали керівника ГО, який за 10 тис доларів допомагав ухилитись від мобілізації

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый получил взятку от военнообязанного в сумме 10 тыс. долларов США.

Новости Днепра про У Кривому Розі затримали керівника ГО, який за 10 тис доларів допомагав ухилитись від мобілізації

За эти средства он пообещал «решить вопрос» о передаче военно-учетных документов гражданина другому военкомату и неполучению им повесток о вызове, чтобы избежать призыва на военную службу. Для этого подозреваемый собирался воспользоваться знакомствами в районном ТЦК и СП, говорится в сообщении прокуратуры.

Следствие сейчас пытается установить всех причастных к противоправной деятельности.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для мужчины.

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Новости Днепра про У Кривому Розі затримали керівника ГО, який за 10 тис доларів допомагав ухилитись від мобілізаціїУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі затримали керівника ГО, який за 10 тис доларів допомагав ухилитись від мобілізаціїРусский

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