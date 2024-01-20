У Кривому Розі затримали керівника ГО, який за 10 тис доларів допомагав ухилитись від мобілізації

Житель города Кривого Рога объявлено подозрение по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый получил взятку от военнообязанного в сумме 10 тыс. долларов США.

За эти средства он пообещал «решить вопрос» о передаче военно-учетных документов гражданина другому военкомату и неполучению им повесток о вызове, чтобы избежать призыва на военную службу. Для этого подозреваемый собирался воспользоваться знакомствами в районном ТЦК и СП, говорится в сообщении прокуратуры.

Следствие сейчас пытается установить всех причастных к противоправной деятельности.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для мужчины.

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