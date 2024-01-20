У Кривому Розі затримали керівника ГО, який за 10 тис доларів допомагав ухилитись від мобілізації

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.
За даними слідства, підозрюваний отримав хабар від військовозобов’язаного у сумі 10 тис доларів США.
За ці кошти він пообіцяв «вирішити питання» щодо передачі військово-облікових документів громадянина до іншого військкомату та неотримання ним повісток про виклик, щоб уникнути призову на військову службу. Для цього підозрюваний збирався скористатися знайомствами у районному ТЦК та СП, – йдеться у повідомленні прокуратури.
Слідство зараз намагається встановити всіх причетних до протиправної діяльності.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для чоловіка.
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