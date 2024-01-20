У Кривому Розі затримали керівника ГО, який за 10 тис доларів допомагав ухилитись від мобілізації

Мешканцю міста Кривий Ріг оголошено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний отримав хабар від військовозобов’язаного у сумі 10 тис доларів США.

За ці кошти він пообіцяв «вирішити питання» щодо передачі військово-облікових документів громадянина до іншого військкомату та неотримання ним повісток про виклик, щоб уникнути призову на військову службу. Для цього підозрюваний збирався скористатися знайомствами у районному ТЦК та СП, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Слідство зараз намагається встановити всіх причетних до протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для чоловіка.

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