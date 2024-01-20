Ночью оккупанты обстреливали Никопольщину из артиллерии, — Лысак

Об этом сообщает глава ОВА Днепропетровской области в Facebook.
Поздним вечером русская армия дважды ударила по Никопольщине. Они попали по самому Никополю и одному из сел Марганецкого общества, — говорится в сообщении главы ОВА.
В общей сложности враг направил по Никопольщине пол десятка снарядов.
После этого повторных обстрелов не последовало. В целом ночь в области прошла спокойно.
Обошлось без погибших и раненых.
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