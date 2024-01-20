Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ночью оккупанты обстреливали Никопольщину из артиллерии, — Лысак

Сегодня 08:46
просмотров

Ночью оккупанты снова обстреливали Никопольщину.

Новости Днепра про Ночью оккупанты обстреливали Никопольщину из артиллерии, - Лысак

Об этом сообщает глава ОВА Днепропетровской области в Facebook.

Поздним вечером русская армия дважды ударила по Никопольщине. Они попали по самому Никополю и одному из сел Марганецкого общества, — говорится в сообщении главы ОВА.

В общей сложности враг направил по Никопольщине пол десятка снарядов.

После этого повторных обстрелов не последовало. В целом ночь в области прошла спокойно.

Обошлось без погибших и раненых.

Читайте также:
 

Новости Днепра про Ночью оккупанты обстреливали Никопольщину из артиллерии, - ЛысакУкраїнська Новости Днепра про Ночью оккупанты обстреливали Никопольщину из артиллерии, - ЛысакРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре за кражу алкоголя и вяленого мяса из «Море Пива» судили доцента университета
Новости Днепра
Вчера 21:57
В Днепре за кражу алкоголя и вяленого мяса из «Море Пива» судили доцента университета

В Днепре доцент университета "соблазнился" вяленым мясом и пивом из…

Пламя охватило 100 кв м: в Днепре пылал двухэтажный дом
Новости Днепра
Вчера 21:36
Пламя охватило 100 кв м: в Днепре пылал двухэтажный дом

В Днепре загорелся двухэтажный дом.

Житель Днепра силой отобрал автомобиль у мужчины, но через несколько метров попал в ДТП
Новости Днепра
Вчера 20:50
Житель Днепра силой отобрал автомобиль у мужчины, но через несколько метров попал в ДТП

Горе-автовор проехал на украденной машине только несколько метров.

Словно облака спустились на землю: в сети показали сказочные фотографии туманного Днепра (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 20:19
Словно облака спустились на землю: в сети показали сказочные фотографии туманного Днепра (ФОТО)

Туманный Днепр поражает.

Последние новости

Погода на 20 января: в Днепре будет облачно
Погода на 20 января: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
1
просмотров
В Днепре за кражу алкоголя и вяленого мяса из «Море Пива» судили доцента университета
В Днепре за кражу алкоголя и вяленого мяса из «Море Пива» судили доцента университета

В Днепре доцент университета "соблазнился" вяленым мясом и пивом из известного магазина с алкоголем.

Вчера 21:57
5
просмотров
Пламя охватило 100 кв м: в Днепре пылал двухэтажный дом
Пламя охватило 100 кв м: в Днепре пылал двухэтажный дом

В Днепре загорелся двухэтажный дом.

Вчера 21:36
5
просмотров
Житель Днепра силой отобрал автомобиль у мужчины, но через несколько метров попал в ДТП
Житель Днепра силой отобрал автомобиль у мужчины, но через несколько метров попал в ДТП

Горе-автовор проехал на украденной машине только несколько метров.

Вчера 20:50
5
просмотров
Словно облака спустились на землю: в сети показали сказочные фотографии туманного Днепра (ФОТО)
Словно облака спустились на землю: в сети показали сказочные фотографии туманного Днепра (ФОТО)

Туманный Днепр поражает.

Вчера 20:19
2
просмотров
Днепропетровщина лидер среди областей, где фиксируют больше всего смертей от угарного газа
Днепропетровщина лидер среди областей, где фиксируют больше всего смертей от угарного газа

В четырех областях, среди которых Днепропетровщина, чаще всего фиксируют смерти от угарного газа.

Вчера 19:29
3
просмотров
Нацотбор на Евровидение-2024: песни, которых артистов, украинцы будут выбирать в феврале
Нацотбор на Евровидение-2024: песни, которых артистов, украинцы будут выбирать в феврале

Украинцам показали участников Нацотбора на Евровидение 2024 года.

Вчера 18:45
3
просмотров
В Кривом Роге Lexus «на зебре» сбил 19-летнего парня и уехал: у пострадавшего многочисленные травмы
В Кривом Роге Lexus «на зебре» сбил 19-летнего парня и уехал: у пострадавшего многочисленные травмы

На место вызвали правоохранителей и медиков.

Вчера 18:08
11
просмотров
Узнал в незнакомке хозяйку: в Днепре беспризорный пес преследует девушку
Узнал в незнакомке хозяйку: в Днепре беспризорный пес преследует девушку

На массиве Левобережный собачка преследует девушку.

Вчера 17:51
5
просмотров
Кого чаще ищут работодатели в Днепре: перечень вакансий 2024
Кого чаще ищут работодатели в Днепре: перечень вакансий 2024

По данным одного из портала для поиска работы, в Днепре насчитывается 6,5 тыс различных вакансий. Требуются разные соискатели: с опытом и без, те, кто готов трудится полный день в офисе или те, кто хочет работать удаленно или может посвятить работе…

Вчера 17:43
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх