Словно облака спустились на землю: в сети показали сказочные фотографии туманного Днепра (ФОТО)

В пятницу, 19 января, Днепр накрыло густым молочным туманом. Утром патрульные предупреждали о минимальной видимости на дорогах. До самого вечера улицы города были затянуты плотной дымкой.
Сказочные фото туманной набережной Днепра показала днепрянка Екатерина Дэй.
Таймлапс того, как двигался туман посреди многоэтажек.
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