Словно облака спустились на землю: в сети показали сказочные фотографии туманного Днепра (ФОТО)

По данным одного из портала для поиска работы, в Днепре насчитывается 6,5 тыс различных вакансий. Требуются разные соискатели: с опытом и без, те, кто готов трудится полный день в офисе или те, кто хочет работать удаленно или может посвятить работе…

5 просмотров