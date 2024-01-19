Пламя охватило 100 кв м: в Днепре пылал двухэтажный дом

Инцидент произошел на улице Житня Самарского района Днепра 19 января. Сообщения о пожаре спасателям поступило в 18:01. Приехав по указанному адресу, чрезвычайники выяснили, что горит двухэтажный жилой дом.
По прибытию к месту происшествия спасателей установлено, что горит крыша, внутренняя отделка стен и имущество на втором этаже дома. Площадь возгорания составляет 100 кв. м.
Погибших и травмированных нет.
В 19:58 пожар ликвидирован.
К тушению возгорания привлечены 12 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.
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