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Пламя охватило 100 кв м: в Днепре пылал двухэтажный дом

Сегодня 21:36
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В Днепре загорелся двухэтажный дом.

Новости Днепра про Пламя охватило 100 кв м: в Днепре пылал двухэтажный дом

Инцидент произошел на улице Житня Самарского района Днепра 19 января. Сообщения о пожаре спасателям поступило в 18:01. Приехав по указанному адресу, чрезвычайники выяснили, что горит двухэтажный жилой дом.

По прибытию к месту происшествия спасателей установлено, что горит крыша, внутренняя отделка стен и имущество на втором этаже дома. Площадь возгорания составляет 100 кв. м.

Погибших и травмированных нет.

В 19:58 пожар ликвидирован.

К тушению возгорания привлечены 12 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Новости Днепра про Пламя охватило 100 кв м: в Днепре пылал двухэтажный дом

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