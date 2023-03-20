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У Кривому Розі чоловік перевозив наркотики на 800 тисяч гривень

Сегодня 19:45
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В Кривом Роге правоохранители задержали наркоторговца. Во время обысков у него нашли наркотиков на 800 тысяч гривен.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік перевозив наркотики на 800 тисяч гривень

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

Вычислив личность преступника, 16 марта сотрудники полиции обыскали машину 31-летнего подозреваемого. У него обнаружили слип-пакет с 50 свертками с психотропным веществом «АЛЬФА-PVP», пакет с психотропным веществом «АЛЬФА-PVP» весом около килограмма и метамфетамин, а также электронные весы, мобильные телефоны и слип-пакеты для фасовки.

Предположительно, на «черном рынке» объем всех найденных веществ оценивается стоимостью в 800 тысяч гривен. Все психотропы были направленны на экспертизу.

Также есть информация о том, что мужчина продавал наркотики путем «закладок».

Правонарушитель был задержан. На данный момент расследование по этому делу продолжается.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік перевозив наркотики на 800 тисяч гривень

 

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