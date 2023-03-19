В Днепре и области с понедельника будут выключать свет: подробности
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В Днепре и области на следующей неделе будут выключать свет.
Все из-за плановых работ на линиях ЦЭК.
Об этом говорится в Telegram-канале компании.
Электроснабжение в Днепре не будет
20-23 марта с 08:00 до 17:00 по следующим адресам: Запорожское шоссе: 2, 2а-2ж, 4, 6, 8, 10, 12, 16; бульвар Звездный: 1, 1а; ЖК «Грани».
Также свет будут выключать
с 20 по 23 марта с 08:00 до 17:00 в области. Криворожский район: с. Новополье, ул. Садовая: 2б, 18а, 21а, 22а, 23а, 25а (20 марта); с. Красовское, ул. Подстепная: 1, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 4, 6, 11, 12, 13 (20 марта); ул. ПМК-38: 2, 5 (20 марта); г. Апостолово, ул. Освобождения (22 марта); г. Кривой Рог, ул. Каткова: 61, 63, 65, КНДЗ №28 (22 марта); ул. Неделина: 59; насосная станция №126 (22 марта); с. Марьянское, АРЕМ АО «ДТЭК ДЭМ» (23 марта). Вольногорск, Днепровское: ул. Новая: 1, КДОЗ № 2 «Колокольчики» ( 20 марта); ул. Центральная: 19 (20 марта); ул. Школьная: 2(21 марта); ул. Набережная: 2-8 (22 марта); ул. Набережная: 1а (23 марта); ул. Спортивная: 9 (23 марта). Желтые Воды: ул. Базарная: 1-29 (нечетные), 2-40 (парные) (20 марта); бульвар Свободы: 2, 4-8 (20 марта); ул. Украинская: 2, 3 (20 марта); ул. Шахтерской Славы: 1, 5 (20 марта); ул. Волонтерская: 30-60 (20 марта); ул. Старицкого: 1-16 (20 марта); ул. Ивана Богуна: 121 (20 марта); ул. Маяковского: 65-77 (20 марта); ул. Чайковского: 1-11, 2-14 (20 марта); ул. Гастелло: 1-15 (20 марта); ул. Ивана Богуна: 81, 83 (21 марта); ул. Ивана Франко: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 (21 марта); пров. Запорожский: 13 (21 марта); ул. Кропоткина: 7-9, 11, 13/1, 13/2, 17 (21 марта); ул. 8 марта: 48, 50-95 (21 марта); ул. Филатова: 1-32 (22 марта); пров. Дворцовый: 1-41 (22 марта); пров. Пирогова: 1-40 (22 марта); пров. Панфилова: 2-8 (22 марта); бульвар Свободы: 80-92 (22 марта); пров. Московский: 2-24, 79-117 (23 марта); пров. Мирный: 1-52 (23 марта); ул. Ивана Богуна: 68-78, 94, 105-137 (23 марта); ул. Зои Космодемьянской: 1-38 (23 марта); пров. Молодежный: 1-15 (23 марта); ул. Орджоникидзе: 50, 62 (23 марта); пров. Гастелло: 2-57 (23 марта); ул. Старицкого: 17-58 (23 марта); ул. Кропоткина: 63-83 (23 марта); ул. Маяковского: 83 (23 марта).
Напомним, ранее мы писали, что
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