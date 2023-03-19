Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре и области с понедельника будут выключать свет: подробности

Сегодня 13:54
просмотров

Не забудьте зарядить телефон и повербанк!

Новости Днепра про В Днепре и области с понедельника будут выключать свет: подробности

В Днепре и области на следующей неделе будут выключать свет.

Все из-за плановых работ на линиях ЦЭК.

Об этом говорится в Telegram-канале компании.

Электроснабжение в Днепре не будет 20-23 марта с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • Запорожское шоссе: 2, 2а-2ж, 4, 6, 8, 10, 12, 16;
  • бульвар Звездный: 1, 1а;
  • ЖК «Грани».

Также свет будут выключать с 20 по 23 марта с 08:00 до 17:00 в области.

Криворожский район:

  • с. Новополье, ул. Садовая: 2б, 18а, 21а, 22а, 23а, 25а (20 марта);
  • с. Красовское, ул. Подстепная: 1, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 4, 6, 11, 12, 13 (20 марта); ул. ПМК-38: 2, 5 (20 марта);
  • г. Апостолово, ул. Освобождения (22 марта);
  • г. Кривой Рог, ул. Каткова: 61, 63, 65, КНДЗ №28 (22 марта); ул. Неделина: 59; насосная станция №126 (22 марта);
  • с. Марьянское, АРЕМ АО «ДТЭК ДЭМ» (23 марта).

Вольногорск, Днепровское:

  • ул. Новая: 1, КДОЗ № 2 «Колокольчики» ( 20 марта);
  • ул. Центральная: 19 (20 марта);
  • ул. Школьная: 2(21 марта);
  • ул. Набережная: 2-8 (22 марта);
  • ул. Набережная: 1а (23 марта);
  • ул. Спортивная: 9 (23 марта).

Желтые Воды:

  • ул. Базарная: 1-29 (нечетные), 2-40 (парные) (20 марта);
  • бульвар Свободы: 2, 4-8 (20 марта);
  • ул. Украинская: 2, 3 (20 марта);
  • ул. Шахтерской Славы: 1, 5 (20 марта);
  • ул. Волонтерская: 30-60 (20 марта);
  • ул. Старицкого: 1-16 (20 марта);
  • ул. Ивана Богуна: 121 (20 марта);
  • ул. Маяковского: 65-77 (20 марта);
  • ул. Чайковского: 1-11, 2-14 (20 марта);
  • ул. Гастелло: 1-15 (20 марта);
  • ул. Ивана Богуна: 81, 83 (21 марта);
  • ул. Ивана Франко: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 (21 марта);
  • пров. Запорожский: 13 (21 марта);
  • ул. Кропоткина: 7-9, 11, 13/1, 13/2, 17 (21 марта);
  • ул. 8 марта: 48, 50-95 (21 марта);
  • ул. Филатова: 1-32 (22 марта);
  • пров. Дворцовый: 1-41 (22 марта);
  • пров. Пирогова: 1-40 (22 марта);
  • пров. Панфилова: 2-8 (22 марта);
  • бульвар Свободы: 80-92 (22 марта);
  • пров. Московский: 2-24, 79-117 (23 марта);
  • пров. Мирный: 1-52 (23 марта);
  • ул. Ивана Богуна: 68-78, 94, 105-137 (23 марта);
  • ул. Зои Космодемьянской: 1-38 (23 марта);
  • пров. Молодежный: 1-15 (23 марта);
  • ул. Орджоникидзе: 50, 62 (23 марта);
  • пров. Гастелло: 2-57 (23 марта);
  • ул. Старицкого: 17-58 (23 марта);
  • ул. Кропоткина: 63-83 (23 марта);
  • ул. Маяковского: 83 (23 марта).

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре вырастет тариф «за воду».

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре и области с понедельника будут выключать свет: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре и области с понедельника будут выключать свет: подробностиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Платежки могут повыситься на 60 грн: в Днепре вырастет тариф «за воду»
    Новости Днепра
    Сегодня 12:39
    Платежки могут повыситься на 60 грн: в Днепре вырастет тариф «за воду»

    В НКРЭКУ предупредили, что повышать стоимость тарифа будут постепенно в…

    Родные просят помощи: на Днепропетровщине без вести пропал молодой мужчина
    Новости Днепра
    17.03.2023 17:13
    Родные просят помощи: на Днепропетровщине без вести пропал молодой мужчина

    Нужна ваша помощь!

    Цены на овощи подскочили на 12%: что подешевело и подорожало в Днепре за месяц
    Новости Днепра
    17.03.2023 15:01
    Цены на овощи подскочили на 12%: что подешевело и подорожало в Днепре за месяц

    В Днепре и области не останавливается рост цен на продукты…

    На руках еще 500 единиц: глава ОВА дал жителям Днепра еще 10 дней на сдачу стрелкового оружия
    Новости Днепра
    17.03.2023 14:40
    На руках еще 500 единиц: глава ОВА дал жителям Днепра еще 10 дней на сдачу стрелкового оружия

    В начале полномасштабного вторжения рф в Днепре и области гражданским…

    Последние новости

    Платежки могут повыситься на 60 грн: в Днепре вырастет тариф «за воду»
    Платежки могут повыситься на 60 грн: в Днепре вырастет тариф «за воду»

    В НКРЭКУ предупредили, что повышать стоимость тарифа будут постепенно в несколько этапов.

    Сегодня 12:39
    0
    просмотров
    В Германии путина ожидает арест, – министр юстиции ФРГ
    В Германии путина ожидает арест, – министр юстиции ФРГ

    Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на арест президента россии владимира путина, если он ступит на немецкую землю.

    Сегодня 11:37
    0
    просмотров
    Незваные гости: в Днепре на балконе одной из квартир поселились 528 летучих мышей
    Незваные гости: в Днепре на балконе одной из квартир поселились 528 летучих мышей

    Животных передали волонтерам.

    Сегодня 10:49
    1
    просмотров
    В Павлограде спасатели почти два часа тушили пожар в жилом доме
    В Павлограде спасатели почти два часа тушили пожар в жилом доме

    Вчера, 18 марта, в Павлограде по улице Королева загорелся дом.

    Сегодня 10:35
    0
    просмотров
    В Днепре планируют на три года продлить сужение улицы в центре: подробности
    В Днепре планируют на три года продлить сужение улицы в центре: подробности

    Важно!

    Сегодня 09:43
    0
    просмотров
    В Кении открыли украинский мурал «Зерна культуры»
    В Кении открыли украинский мурал «Зерна культуры»

    В кенийском городе Найроби открыли украинский мурал "Grains of Culture" ("Зерна культуры"), который стал частью первого масштабного украинского артпроекта на африканском континенте.

    Сегодня 09:30
    1
    просмотров
    869 единиц на маршрутах: как в Днепре в воскресенье работает общественный транспорт и где посмотреть расписание
    869 единиц на маршрутах: как в Днепре в воскресенье работает общественный транспорт и где посмотреть расписание

    Важная информация!

    Сегодня 08:59
    0
    просмотров
    В Днепре на Монастырском острове мужчина спрыгнул с моста
    В Днепре на Монастырском острове мужчина спрыгнул с моста

    Сегодня, 19 марта, в Днепре произошел ужасающий инцидент.

    Сегодня 08:42
    0
    просмотров
    Погода в Днепре в воскресенье, 19 марта: облачно и без осадков
    Погода в Днепре в воскресенье, 19 марта: облачно и без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Украинцев предупредили об ограничениях в работе Приватбанка: приложение Приват24 и операции с картами будут невозможны
    Украинцев предупредили об ограничениях в работе Приватбанка: приложение Приват24 и операции с картами будут невозможны

    В ночь на 19 марта пользователи Приватбанка могут столкнуться с некоторыми проблемами. В частности, будут недоступны операции с картами и приложение Приват24.

    Вчера 19:58
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх