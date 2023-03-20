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У Кривому Розі чоловік перевозив наркотики на 800 тисяч гривень

Сьогодні 19:45
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У Кривому Розі правоохоронці затримали наркоторговця. Під час обшуків у нього виявили наркотиків на 800 тисяч гривень.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік перевозив наркотики на 800 тисяч гривень

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Дніпропетровській області.

Визначивши особу злочинця, 16 березня співробітники поліції обшукали машину 31-річного підозрюваного. У нього виявили сліп-пакет із 50 згортками із психотропною речовиною «АЛЬФА-PVP», пакет із психотропною речовиною «АЛЬФА-PVP» вагою близько кілограма та метамфетамін, а також електронні ваги, мобільні телефони та сліп-пакети для фасування.

Попередньо, на “чорному ринку” обсяг усіх знайдених речовин оцінюється вартістю 800 тисяч гривень. Усі психотропи були спрямовані на експертизу.

Також є інформація про те, що чоловік продавав наркотики шляхом “закладок”.

Правопорушника було затримано. Наразі розслідування у цій справі триває.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік перевозив наркотики на 800 тисяч гривень

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