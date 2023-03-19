Согрелся и начал дебоширить: на Днепропетровщине пьяный мужчина лез драться к медикам скорой

Они решили помочь ему и вызвали скорую.
Об этом сообщает заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.
На вызов приехали две хрупкие девушки-фельдшера. Они затащили мужчину в скорую, чтобы его согреть.
И тут все началось: оно согрелось и начало буйствовать, лезть драться и винить, что они его обокрали, – пишет Лариса Быданцева.
Медики были вынуждены вызвать полицию, чтобы успокоить «больного». Девушки написали заявление.
Напомним, ранее мы писали, что в Каменском неизвестный сбил велосипедиста и скрылся.
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