В Днепре на Батумской посреди улицы нашли труп: что известно

В четверг, 14 марта, по улице Батумской прохожие обнаружили труп человека.
Информация появилась в местном телеграм-канале. На месте видели следователей и скорую помощь.
Как сообщили Dnepr.info в полиции, на месте обнаружили труп мужчины. Личность, возраст умершего и причины его смерти устанавливают.
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