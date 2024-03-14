В Днепре на Батумской посреди улицы нашли труп: что известно

Как сообщили Dnepr.info в полиции, на месте обнаружили труп мужчины. Личность, возраст умершего и причины его смерти устанавливают.

Информация появилась в местном телеграм-канале. На месте видели следователей и скорую помощь.

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