Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Батумській посеред вулиці знайшли труп: що відомо

Сьогодні 19:19
просмотров

У Дніпрі посеред вулиці помітили труп чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Батумській посеред вулиці знайшли труп: що відомо

У четвер, 14 березня, на вулиці Батумській перехожі виявили труп людини. 

Інформація з’явилася у місцевому телеграм-каналі. На місці бачили слідчих та швидку допомогу. 

Як повідомили Dnepr.info у поліції, на місці виявили труп чоловіка. Особу, вік померлого та причини його смерті встановлюють.

Новости Днепра про У Дніпрі на Батумській посеред вулиці знайшли труп: що відомо

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Батумській посеред вулиці знайшли труп: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Батумській посеред вулиці знайшли труп: що відомоРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Засудили шпигуна, який шукав у Дніпропетровській області HIMARS
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:38
    Засудили шпигуна, який шукав у Дніпропетровській області HIMARS

    На Дніпропетровщині засудили ворожого шпигуна.

    Шкіра, як у метелика: 11-річну дівчинку з Дніпра з рідкісною хворобою рятують в Києві
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:59
    Шкіра, як у метелика: 11-річну дівчинку з Дніпра з рідкісною хворобою рятують в Києві

    11-річна Марія хворіє на рідкісне захворювання, через яке на її…

    Як заробити гроші в TikTok та вивести їх на карту: способи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:26
    Як заробити гроші в TikTok та вивести їх на карту: способи

    Жителі України можуть заробити гроші під час проведення прямих ефірів…

    Лелекам у Дніпрі збудували нову “квартиру”, замість знищеного гнізда
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:39
    Лелекам у Дніпрі збудували нову “квартиру”, замість знищеного гнізда

    Пташина "єОселя" в дії.

    Наверх