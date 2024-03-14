У Дніпрі на Батумській посеред вулиці знайшли труп: що відомо

У четвер, 14 березня, на вулиці Батумській перехожі виявили труп людини.
Інформація з’явилася у місцевому телеграм-каналі. На місці бачили слідчих та швидку допомогу.
Як повідомили Dnepr.info у поліції, на місці виявили труп чоловіка. Особу, вік померлого та причини його смерті встановлюють.
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