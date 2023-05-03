Тяжелая артиллерия рф разрушила дома и травмировала местную жительницу на Днепропетровщине

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
В результате очередной атаки пострадала 86-летняя женщина. Она будет лечиться дома.
Также в результате обстрелов загорелся частный дом, пожар уже потушен. Уничтожены две хозяйственных постройки, девять были повреждены.
«Задело также здания двух медучреждений, тринадцать частных домов, несколько автомобилей, более двух десятков солнечных панелей и линии электропередач», — добавил Лукашук.
В других районах Днепропетровской области в течение дня было тихо.
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