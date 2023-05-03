Важка артилерія рф зруйнувала будинки та травмувала місцеву мешканку на Дніпропетровщині

Протягом 3 травня важка артилерія ворога двічі гатила по ньому, внаслідок чого ворожі снаряди прилетіли в Нікополь.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

У результаті чергової російської атаки постраждала 86-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома.

Також внаслідок обстрілів зайнявся приватний будинок, пожежу вже загасили. Знищено дві господарські споруди, дев’ять було пошкоджено.

“Понівечено також будівлі двох медзакладів, тринадцять приватних будинків, декілька автівок, понад два десятки сонячних панелей та лінії електропередач”, – додав Лукашук.

В інших районах Дніпропетровської області протягом дня було тихо.

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