Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Важка артилерія рф зруйнувала будинки та травмувала місцеву мешканку на Дніпропетровщині

Важка артилерія рф зруйнувала будинки та травмувала місцеву мешканку на Дніпропетровщині

Сьогодні 21:15
просмотров

Протягом 3 травня важка артилерія ворога двічі гатила по ньому, внаслідок чого ворожі снаряди прилетіли в Нікополь.

Новости Днепра про Важка артилерія рф зруйнувала будинки та травмувала місцеву мешканку на Дніпропетровщині

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

У результаті чергової російської атаки постраждала 86-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома. 

Також внаслідок обстрілів зайнявся приватний будинок, пожежу вже загасили. Знищено дві господарські споруди, дев’ять було пошкоджено.

“Понівечено також будівлі двох медзакладів, тринадцять приватних будинків, декілька автівок, понад два десятки сонячних панелей та лінії електропередач”, – додав Лукашук.

В інших районах Дніпропетровської області протягом дня було тихо.

Новости Днепра про Важка артилерія рф зруйнувала будинки та травмувала місцеву мешканку на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Важка артилерія рф зруйнувала будинки та травмувала місцеву мешканку на Дніпропетровщині

Читайте також:

Новости Днепра про Важка артилерія рф зруйнувала будинки та травмувала місцеву мешканку на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Важка артилерія рф зруйнувала будинки та травмувала місцеву мешканку на ДніпропетровщиніРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    50 пакетів канабісу: поліцейські затримали наркоторговця У Кривому Розі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    50 пакетів канабісу: поліцейські затримали наркоторговця У Кривому Розі

    У Покровському району Кривого Рогу поліцейські затримали чоловіка.

    На війні загинув Захисник із Дніпропетровської області Олександр Грідчин
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    На війні загинув Захисник із Дніпропетровської області Олександр Грідчин

    9 травня обірвалось життя 41-річного Захисника із Дніпропетровської області Олександра…

    Складно, але контрольовано: ситуація на фронті сьогодні 3 травня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Складно, але контрольовано: ситуація на фронті сьогодні 3 травня

    Українські військові відбили приблизно 30 ворожих атак у Донецькій області…

    В Україні обмежили видачу безкоштовних LED-лампочок: чи доступний обмін у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    В Україні обмежили видачу безкоштовних LED-лампочок: чи доступний обмін у Дніпрі

    В Україні скоротили програму обміну ламп розжарювання на LED-лампочки. Тепер…

    Наверх