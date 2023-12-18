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  • Цифры шокируют: Днепропетровщина лидер в Украине по теневому обращению сигарет

Цифры шокируют: Днепропетровщина лидер в Украине по теневому обращению сигарет

Сегодня 14:59
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В Украине преуспевает теневой оборот сигарет, из-за чего за год бюджет теряет более 23 млрд гривен.

Новости Днепра про Цифры шокируют: Днепропетровщина лидер в Украине по теневому обращению сигарет

Такие данные сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Telegram.

Нардеп обратил внимание на исследование Kantar (за октябрь 2023), аналитики которого утверждают, что в этом году уровень нелегального рынка сигарет в Украине за 2023 год достиг 21,8%. Это абсолютный рекорд со времен независимой Украины и даже в 4 раза больше, чем в темные времена правления предателя Януковича, отмечает чиновник.

А уровень за октябрь 2023 года вообще сделал скачок к рекордным за все время наблюдению 25,7%! Это +6,2% к прошлому замеру в начале лета, — отмечает Железняк.

Таким образом, более чем каждая четвертая сигарета идет нелегально, а потери бюджета в среднем составляют 23,5 млрд грн в год.

Нардеп называет две крупнейшие схемы нелегального рынка табака – 11,3% это подделка и 12,9% это Duty Free.

72% нелегальной табачной продукции с отметкой Duty Free или предназначенной для экспорта имеет надпись о том, что производителем является Винниковская табачная фабрика. 62% этой группы нелегальной продукции составляют сигареты Сompliment с маркировкой Duty Free, — отмечает Железняк.

Лидерами по уровню распространения нелегальной продукции являются 8 областей Украины, где реализуется 70% такой продукции. Первенство в рейтинге заняла Днепропетровская область — на регион приходится 17% нелегального обращения, далее пограничные Одесская — 12%, Львовская — 9% и Харьковская область — 9%, замыкает пятерку — Хмельницкая область — 7%.

Новости Днепра про Цифры шокируют: Днепропетровщина лидер в Украине по теневому обращению сигарет

Ярослав Железняк отметил, что после принятия закона о Duty Free ситуация начала улучшаться, так что вероятно следующий мониторинг покажет более «положительные» данные.

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