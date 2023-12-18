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Цифри шокують: Дніпропетровщина лідер в Україні по тіньовому обігу цигарок

Сьогодні 14:59
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В Україні процвітає тіньовий обіг цигарок, через що за рік бюджет втрачає понад 23 млрд гривень.

Новости Днепра про Цифри шокують: Дніпропетровщина лідер в Україні по тіньовому обігу цигарок

Такі дані повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Нардеп звернув увагу на дослідження Kantar (за жовтень 2023), аналітики якого стверджують, що цього року рівень нелегального ринку сигарет в Україні за 2023 році сягнув 21,8%. Це абсолютний рекорд з часів незалежної України та навіть в 4 рази більше, ніж за темні часи правління зрадника Януковича, зазначає посадовець. 

А рівень за жовтень 2023 взагалі зробив стрибок до рекордних за весь час спостереження 25,7%! Це +6,2% до минулого заміру напочатку літа, зауважує Железняк. 

Таким чином більше ніж кожна четверта цигарка йде нелегально, а втрати Бюджету в середньому становлять 23,5 млрд грн на рік.

Нардеп називає дві найбільші схеми нелегального ринку тютюну – 11,3% це підробка і 12,9% це Duty Free.

72% нелегальної тютюнової продукції, з позначкою Duty Free або призначеної для експорту, має напис про те, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика. 62% цієї групи нелегальної продукції складають сигарети Сompliment з маркуванням Duty Free, – зазначає Железняк. 

Лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції є 8 областей України, де реалізується 70% такої продукції. Першість в рейтингу посіла Дніпропетровська область – на регіон припадає 17% нелегального обігу, далі прикордонні Одеська – 12%, Львівська – 9% та Харківська область – 9%, замикає п’ятірку – Хмельницька область – 7%.

Новости Днепра про Цифри шокують: Дніпропетровщина лідер в Україні по тіньовому обігу цигарок

Ярослав Железняк зауважив, що після прийняття закону про Duty Free ситуація почала покращуватися, тож ймовірно наступний моніторинг покаже більш “позитивні” дані. 

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Новости Днепра про Цифри шокують: Дніпропетровщина лідер в Україні по тіньовому обігу цигарокУкраїнська Новости Днепра про Цифри шокують: Дніпропетровщина лідер в Україні по тіньовому обігу цигарокРусский

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