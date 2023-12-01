Церковный календарь на декабрь: когда верующие в Днепре должны отмечать праздники

Декабрь всегда был одним из самых праздничных месяцев для верующих, а с переходом на новый календарь праздничных дней стало больше. Некоторые из них эмигрировали с января. Список важных церковных дней обнародовал Отец Дмитрий Поворотный — священник Православной церкви Украины, военный капеллан.
В этом году мы впервые завершим Рождественский пост к Новому году, ведь отметим Рождество Христово по новомуюлианскому календарю – 25 декабря. Следовательно, Рождественский сочельник придется на 24 декабря, воскресенье. Во вторник, 26 декабря, в день после праздника Рождества Христова, отметим Собор Пресвятой Богородицы.
Поэтому в этом году верующие также смогут приобщиться к угощениям на новогоднем столе, вместе со своими друзьями, которые не держат пост.
15 декабря этого года – пятая годовщина исторического Объединительного Собора украинского Православия, по результатам которого утвердилась наша единственная поместная Православная Церковь Украины!
Напомним, решение о переходе на новый календарь было принято весной. Теперь Православная церковь Украины будет праздновать важные праздники вместе с другими православными верующими в мире, давно отказавшимися от старого календаря. Не изменными остались только Пасха, Троица и другие церковные праздники, даты которых не зафиксированы и заранее прописаны.
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