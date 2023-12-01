Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Церковный календарь на декабрь: когда верующие в Днепре должны отмечать праздники

Церковный календарь на декабрь: когда верующие в Днепре должны отмечать праздники

Сегодня 19:34
просмотров

Военный капеллан еще раз напомнил календарь праздников на декабрь.

Новости Днепра про Церковный календарь на декабрь: когда верующие в Днепре должны отмечать праздники

Декабрь всегда был одним из самых праздничных месяцев для верующих, а с переходом на новый календарь праздничных дней стало больше. Некоторые из них эмигрировали с января. Список важных церковных дней обнародовал Отец Дмитрий Поворотный — священник Православной церкви Украины, военный капеллан.

В этом году мы впервые завершим Рождественский пост к Новому году, ведь отметим Рождество Христово по новомуюлианскому календарю – 25 декабря. Следовательно, Рождественский сочельник придется на 24 декабря, воскресенье. Во вторник, 26 декабря, в день после праздника Рождества Христова, отметим Собор Пресвятой Богородицы.

Поэтому в этом году верующие также смогут приобщиться к угощениям на новогоднем столе, вместе со своими друзьями, которые не держат пост.

15 декабря этого года – пятая годовщина исторического Объединительного Собора украинского Православия, по результатам которого утвердилась наша единственная поместная Православная Церковь Украины!

Новости Днепра про Церковный календарь на декабрь: когда верующие в Днепре должны отмечать праздники

Напомним, решение о переходе на новый календарь было принято весной. Теперь Православная церковь Украины будет праздновать важные праздники вместе с другими православными верующими в мире, давно отказавшимися от старого календаря. Не изменными остались только Пасха, Троица и другие церковные праздники, даты которых не зафиксированы и заранее прописаны.

Читайте также:

Новости Днепра про Церковный календарь на декабрь: когда верующие в Днепре должны отмечать праздникиУкраїнська Новости Днепра про Церковный календарь на декабрь: когда верующие в Днепре должны отмечать праздникиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области количество ВИЧ-инфицированных выросло до 30 тысяч в год
Новости Днепра
Сегодня 18:26
В Днепропетровской области количество ВИЧ-инфицированных выросло до 30 тысяч в год

В Днепропетровской области из-за войны несколько возросло количество инфицированных ВИЧ.

В Днепре на правом берегу появились новые колонки с водой: адреса
Новости Днепра
Сегодня 17:46
В Днепре на правом берегу появились новые колонки с водой: адреса

В Днепре установили новые водозаборные колонки.

Сколько стоит однокомнатная в разных районах Днепра (декабрь 2023)
Новости Днепра
Сегодня 17:37
Сколько стоит однокомнатная в разных районах Днепра (декабрь 2023)

Чтобы купить однокомнатную квартиру в Днепре хватит в среднем 560…

В Днепре можно бесплатно сходить в планетарий, но не всем
Новости Днепра
Сегодня 16:40
В Днепре можно бесплатно сходить в планетарий, но не всем

Попасть в планетарий в Днепре можно бесплатно, но не всем.

Последние новости

В Днепропетровской области количество ВИЧ-инфицированных выросло до 30 тысяч в год
В Днепропетровской области количество ВИЧ-инфицированных выросло до 30 тысяч в год

В Днепропетровской области из-за войны несколько возросло количество инфицированных ВИЧ.

Сегодня 18:26
3
просмотров
В ЦЭК анонсировали отключение света в Днепре и области на следующей неделе: все адреса и даты
В ЦЭК анонсировали отключение света в Днепре и области на следующей неделе: все адреса и даты

С понедельника в Днепре и области будут выключать свет.

Сегодня 18:07
6
просмотров
В Днепре на правом берегу появились новые колонки с водой: адреса
В Днепре на правом берегу появились новые колонки с водой: адреса

В Днепре установили новые водозаборные колонки.

Сегодня 17:46
5
просмотров
Сколько стоит однокомнатная в разных районах Днепра (декабрь 2023)
Сколько стоит однокомнатная в разных районах Днепра (декабрь 2023)

Чтобы купить однокомнатную квартиру в Днепре хватит в среднем 560 тыс грн. Цена зависит от месторасположения жилья – в каком доме она находится, в каком районе, насколько развита инфраструктура рядом. Таким дешевым квартирам требуется капитальный ремонт, но если поискать –…

Сегодня 17:37
5
просмотров
На Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 25-летнего мужчину: последний раз видели 3 ноября
На Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 25-летнего мужчину: последний раз видели 3 ноября

Присмотритесь внимательно к фото, возможно, вы видели этого мужчину!

Сегодня 17:08
3
просмотров
В Днепре можно бесплатно сходить в планетарий, но не всем
В Днепре можно бесплатно сходить в планетарий, но не всем

Попасть в планетарий в Днепре можно бесплатно, но не всем.

Сегодня 16:40
2
просмотров
Кому из жителей Днепра ждать повестку в декабре: названо 5 категорий
Кому из жителей Днепра ждать повестку в декабре: названо 5 категорий

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продлены до 14 февраля 2024 года.

Сегодня 16:20
10
просмотров
Жителей Днепра и области призвали проверять елки на радиационную чистоту: в чем дело
Жителей Днепра и области призвали проверять елки на радиационную чистоту: в чем дело

Жителей Днепропетровской области призывают учитывать экологичность елок.

Сегодня 16:00
4
просмотров
В Днепре на пожаре погиб мужчина: комментарий ГСЧС
В Днепре на пожаре погиб мужчина: комментарий ГСЧС

Данные погибшего устанавливаются.

Сегодня 15:32
9
просмотров
Где в Днепре можно бесплатно посетить  курсы украинского языка: список мест
Где в Днепре можно бесплатно посетить  курсы украинского языка: список мест

Многие люди в Днепре сейчас переходят на украинский язык. Для тех, кто всю жизнь говорил на другом языке  это может быть немного сложно, но в городе есть много бесплатных курсов, где можно не только научиться хорошо разговаривать и понимать украинский…

Сегодня 15:07
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх