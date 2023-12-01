Церковний календар на грудень: коли віряни у Дніпрі мають відзначати свята

Військовий капелан ще раз нагадав календар церковних свят на грудень.

Грудень завжди був одним із найсвятковіших місяців для вірян, а з переходом на новий календар, святкових днів побільшало. Деякі із них емігрували з січня. Перелік важливих церковних днів оприлюднив Отець Дмитро Поворотний — священник Православної церкви України, військовий капелан.

У цьому році ми вперше завершимо Різдвяний піст до Нового року, адже відзначатимемо Різдво Христове за новоюліанським календарем – 25 грудня. Відтак, Різдвяний святвечір припаде на 24 грудня, неділю. У вівторок, 26 грудня, в день після свята Різдва Христового, відзначатимемо Собор Пресвятої Богородиці.

Тож цьогоріч віряни також зможуть долучитися до частувань на новорічному столі, разом зі своїми друзями, які піст не тримають.

15 грудня цього року – п’ята річниця історичного Об’єднавчого Собору українського Православ’я, за результатами якого утвердилася наша єдина помісна Православна Церква України!

Нагадаємо, рішення про перехід на новий календар ухвалили навесні. Тепер Православна церква України святкуватиме важливі свята разом з іншими православними вірянами у світі, які давно відмовилися від старого календаря. Не змінними залишилися тільки Великдень, Трійця та інші церковні свята, дати яких не зафіксовані та прописані заздалегідь.

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