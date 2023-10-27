Центр занятости назвал ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Днепре

Об этом идет речь на сайте Днепропетровского областного центра занятости.
В настоящее время в базе данных службы есть 25 тысяч вакансий. Как отмечают специалисты центра занятости, чаще всего ищут инженеров, врачей, учителей, бухгалтеров. Крайне востребованы работники рабочих специальностей: слесари, водители, электромонтеры, токари, электрогазосварщики.
ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Днепре:
В других городах области ТОП вакансий таков:
Напомним, ранее разгорелся скандал вокруг таксиста известного сервиса, который выгнал пассажиров, не желавших с ним общаться на русском. Позже Арестович и нардеп от бывшей ОПЗЖ пообещали водителю компенсацию и трудоустройство.
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