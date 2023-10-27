Центр занятости назвал ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Днепре

Центр занятости назвал самые оплачиваемые вакансии.

Об этом идет речь на сайте Днепропетровского областного центра занятости.

В настоящее время в базе данных службы есть 25 тысяч вакансий. Как отмечают специалисты центра занятости, чаще всего ищут инженеров, врачей, учителей, бухгалтеров. Крайне востребованы работники рабочих специальностей: слесари, водители, электромонтеры, токари, электрогазосварщики.

ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Днепре:

Маляр – 40 000 грн, г. Днепр; Токарь-расточник – 40 000 грн, г. Днепр; Оператор станков по программному управлению – 40 000 грн, г. Днепр; Токарь – 35 000 грн, г. Днепр Фрезеровщик – 35 000 грн, г. Днепр;

В других городах области ТОП вакансий таков:

Главный бухгалтер – 45 000 грн, г. Каменское; Менеджер (управляющий) по внешнеэкономической деятельности – 40 000 грн, г. Каменское; Водитель автотранспортных средств – 35 000грн, г. Желтые Воды Мастер смены – 30 683 грн, г. Каменское; Проходчик – 30 100 грн, г. Кривой Рог.

Напомним, ранее разгорелся скандал вокруг таксиста известного сервиса, который выгнал пассажиров, не желавших с ним общаться на русском. Позже Арестович и нардеп от бывшей ОПЗЖ пообещали водителю компенсацию и трудоустройство.

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