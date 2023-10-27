Центр зайнятості назвав ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій у Дніпрі

Центр зайнятості назвав найоплачуваніші вакансії.

Про це йдеться на сайті Дніпропетровського обласного центру зайнятості.

Наразі у базі даних служби є 25 тисяч вакансій. Як зазначають фахівці центру зайнятості, найчастіше шукають інженерів, лікарів, вчителів, бухгалтерів. Вкрай затребувані працівники робітничих спеціальностей: слюсарі, водії, електромонтери, токарі, електрогазозварники.

ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій у Дніпрі:

Маляр – 40 000 грн, м. Дніпро; Токар-розточувальник – 40 000 грн, м. Дніпро; Оператор верстатів з програмним керуванням – 40 000 грн, м. Дніпро; Токар – 35 000 грн, м. Дніпро Фрезерувальник – 35 000 грн, м. Дніпро;

У інших містах області ТОП вакансій такий:

Головний бухгалтер – 45 000 грн, м. Кам’янське; Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності – 40 000 грн, м. Кам’янське; Водій автотранспортних засобів – 35 000грн, м. Жовті Води Майстер зміни – 30 683 грн, м. Кам’янське; Прохідник – 30 100 грн, м. Кривий ріг.

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал навколо таксиста відомого сервісу, який вигнав пасажирів, що не хотіли з ним спілкуватися російською. Пізніше Арестович та нардеп від колишньої ОПЗЖ пообіцяли водію компенсацію та працевлаштування.

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