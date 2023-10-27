Центр зайнятості назвав ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій у Дніпрі

Про це йдеться на сайті Дніпропетровського обласного центру зайнятості.
Наразі у базі даних служби є 25 тисяч вакансій. Як зазначають фахівці центру зайнятості, найчастіше шукають інженерів, лікарів, вчителів, бухгалтерів. Вкрай затребувані працівники робітничих спеціальностей: слюсарі, водії, електромонтери, токарі, електрогазозварники.
ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій у Дніпрі:
У інших містах області ТОП вакансій такий:
Нагадаємо, раніше розгорівся скандал навколо таксиста відомого сервісу, який вигнав пасажирів, що не хотіли з ним спілкуватися російською. Пізніше Арестович та нардеп від колишньої ОПЗЖ пообіцяли водію компенсацію та працевлаштування.
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