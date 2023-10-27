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  • Центр зайнятості назвав ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій у Дніпрі

Центр зайнятості назвав ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій у Дніпрі

Сьогодні 15:25
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Центр зайнятості назвав найоплачуваніші вакансії.

Новости Днепра про Центр зайнятості назвав ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій у Дніпрі

Про це йдеться на сайті Дніпропетровського обласного центру зайнятості. 

Наразі у базі даних служби є 25 тисяч вакансій. Як зазначають фахівці центру зайнятості, найчастіше шукають інженерів, лікарів, вчителів, бухгалтерів. Вкрай затребувані працівники робітничих спеціальностей: слюсарі, водії, електромонтери, токарі, електрогазозварники.

 ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій у Дніпрі: 

  1. Маляр – 40 000 грн, м. Дніпро;
  2. Токар-розточувальник – 40 000 грн, м. Дніпро;
  3. Оператор верстатів з програмним керуванням – 40 000 грн, м. Дніпро;
  4. Токар – 35 000 грн, м. Дніпро
  5. Фрезерувальник – 35 000 грн, м. Дніпро;

У інших містах області ТОП вакансій такий:

  1. Головний бухгалтер – 45 000 грн, м. Кам’янське;
  2. Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності – 40 000 грн, м. Кам’янське;
  3. Водій автотранспортних засобів – 35 000грн, м. Жовті Води
  4. Майстер зміни – 30 683 грн, м. Кам’янське;
  5. Прохідник – 30 100 грн, м. Кривий ріг.

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал навколо таксиста відомого сервісу, який вигнав пасажирів, що не хотіли з ним спілкуватися російською. Пізніше Арестович та нардеп від колишньої ОПЗЖ пообіцяли водію компенсацію та працевлаштування.

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Новости Днепра про Центр зайнятості назвав ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Центр зайнятості назвав ТОП-5 найбільш високооплачуваних вакансій у ДніпріРусский

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