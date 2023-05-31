Цена вопроса – 2000 евро: на Закарпатье днепрянин пытался подкупить пограничника

Житель Днепра хотел пересечь границу за пределами пункта пропуска. Он предложил пограничнику службы "Стужица" взятку в размере 2 000 евро. 25 мая нарушитель задержан.

Его взяли под стражу. Об этом пишет департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (часть 3 статьи 369 УКУ). Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения 80 520 гривен. Нарушитель может провести за решеткой от 4 до 8 лет.

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