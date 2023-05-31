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  • Ціна питання – 2000 євро: на Закарпатті дніпрянин намагався підкупити прикордонника

Ціна питання – 2000 євро: на Закарпатті дніпрянин намагався підкупити прикордонника

Сьогодні 06:45
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Мешканець Дніпра хотів перетнути кордон поза межами пункту пропуску. Він запропонував прикордоннику служби “Стужиця” хабар у розмірі 2 000 євро.

Новости Днепра про Ціна питання - 2000 євро: на Закарпатті дніпрянин намагався підкупити прикордонника

Його взяли під варту. Про це пише департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (частина 3 статті 369 ККУ). Йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення 80 520 гривень. Порушник може провести за ґратами від 4 до 8 років.  

Новости Днепра про Ціна питання - 2000 євро: на Закарпатті дніпрянин намагався підкупити прикордонника

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Новости Днепра про Ціна питання - 2000 євро: на Закарпатті дніпрянин намагався підкупити прикордонникаУкраїнська Новости Днепра про Ціна питання - 2000 євро: на Закарпатті дніпрянин намагався підкупити прикордонникаРусский

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