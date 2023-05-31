Ціна питання – 2000 євро: на Закарпатті дніпрянин намагався підкупити прикордонника

Його взяли під варту. Про це пише департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (частина 3 статті 369 ККУ). Йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення 80 520 гривень. Порушник може провести за ґратами від 4 до 8 років.
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