Царь-парковка: в Днепре водитель габаритной фуры занял семь паркомест (ФОТО)

По словам днепрянина, габаритный грузовик занял сразу семь парковочных мест.

Парковочные места болезненная тема для днепрян и вот сегодня горожане заметили фуру, занявшую значительную часть парковки в одном из районов Днепра.

В Днепре помимо «традиционных» котов и собак можно купить в…

В Днепре переименовали еще два десятка улиц.

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и для военнообязанных действует запрет…

Кто из военнообязанных жителей Днепра может выехать за границу во время мобилизации: список категорий граждан В Украине продолжается всеобщая мобилизация и для военнообязанных действует запрет на выезд за границу. Но есть категории граждан, которые могут посетить другую страну даже во время мобилизации. 4 просмотров