Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Царь-парковка: в Днепре водитель габаритной фуры занял семь паркомест (ФОТО)

Царь-парковка: в Днепре водитель габаритной фуры занял семь паркомест (ФОТО)

Сегодня 15:53
просмотров

У Дніпрі помітили царя-парковки, який окупував відразу сім паркомісць.

Новости Днепра про Царь-парковка: в Днепре водитель габаритной фуры занял семь паркомест (ФОТО)

Парковочные места болезненная тема для днепрян и вот сегодня горожане заметили фуру, занявшую значительную часть парковки в одном из районов Днепра.

По словам днепрянина, габаритный грузовик занял сразу семь парковочных мест.

В качестве улик мужчина опубликовал видео.

Читайте также:

Новости Днепра про Царь-парковка: в Днепре водитель габаритной фуры занял семь паркомест (ФОТО)Українська Новости Днепра про Царь-парковка: в Днепре водитель габаритной фуры занял семь паркомест (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Кто из военнообязанных жителей Днепра может выехать за границу во время мобилизации: список категорий граждан
Новости Днепра
Сегодня 17:14
Кто из военнообязанных жителей Днепра может выехать за границу во время мобилизации: список категорий граждан

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и для военнообязанных действует запрет…

В Днепре на просп. Хмельницкого маршрутка с пассажирами врезалась в столб: есть пострадавшие
Новости Днепра
Сегодня 16:59
В Днепре на просп. Хмельницкого маршрутка с пассажирами врезалась в столб: есть пострадавшие

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

В Днепре дерусифицировали еще два десятка улиц: что означают новые названия
Новости Днепра
Сегодня 16:31
В Днепре дерусифицировали еще два десятка улиц: что означают новые названия

В Днепре переименовали еще два десятка улиц.

В Днепре продают удава за 2,5 тыс грн: придется кормить жабами (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 15:15
В Днепре продают удава за 2,5 тыс грн: придется кормить жабами (ФОТО)

В Днепре помимо «традиционных» котов и собак можно купить в…

Последние новости

В Днепропетровской области сын тяжело избил отца, бросил в одиночестве и пошел спать
В Днепропетровской области сын тяжело избил отца, бросил в одиночестве и пошел спать

В Кривом Роге сын избил своего 60-летнего отца.

Сегодня 17:54
1
просмотров
На Днепропетровщине россияне убили 18-летнего парня, еще 4 человека пострадали
На Днепропетровщине россияне убили 18-летнего парня, еще 4 человека пострадали

Сегодня после обеда россияне атаковали Межевскую громаду, что в Синельниковском районе.

Сегодня 17:17
4
просмотров
Кто из военнообязанных жителей Днепра может выехать за границу во время мобилизации: список категорий граждан
Кто из военнообязанных жителей Днепра может выехать за границу во время мобилизации: список категорий граждан

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и для военнообязанных действует запрет на выезд за границу. Но есть категории граждан, которые могут посетить другую страну даже во время мобилизации.

Сегодня 17:14
4
просмотров
В Днепре на просп. Хмельницкого маршрутка с пассажирами врезалась в столб: есть пострадавшие
В Днепре на просп. Хмельницкого маршрутка с пассажирами врезалась в столб: есть пострадавшие

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

Сегодня 16:59
4
просмотров
В Днепре дерусифицировали еще два десятка улиц: что означают новые названия
В Днепре дерусифицировали еще два десятка улиц: что означают новые названия

В Днепре переименовали еще два десятка улиц.

Сегодня 16:31
3
просмотров
В Днепре в одном из заведений мужчина украл баночку с чаевыми (ВИДЕО)
В Днепре в одном из заведений мужчина украл баночку с чаевыми (ВИДЕО)

Сколько именно денег было в банке – неизвестно.

Сегодня 15:59
6
просмотров
В Днепре продают удава за 2,5 тыс грн: придется кормить жабами (ФОТО)
В Днепре продают удава за 2,5 тыс грн: придется кормить жабами (ФОТО)

В Днепре помимо «традиционных» котов и собак можно купить в качестве домашнего животного довольно необычного зверька или рептилию.

Сегодня 15:15
5
просмотров
Сколько экшена еще не было: в Днепре рыбак вытащил из реки сома во время ракетного удара
Сколько экшена еще не было: в Днепре рыбак вытащил из реки сома во время ракетного удара

В Днепре рыбак поймал большого сомика во время ракетной атаки.

Сегодня 15:04
6
просмотров
«Путин отдал приказ взорвать ЗАЭС»: что говорят по этому поводу в Центре стратегических коммуникаций
«Путин отдал приказ взорвать ЗАЭС»: что говорят по этому поводу в Центре стратегических коммуникаций

Доверяйте только проверенным источникам информации!

Сегодня 14:53
8
просмотров
В Днепре планируют ограничить работу развлекательных заведений: в чем дело
В Днепре планируют ограничить работу развлекательных заведений: в чем дело

В Днепре хотят установить ограничения на время работы развлекательных заведений.

Сегодня 13:52
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх