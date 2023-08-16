Царь-парковка: в Днепре водитель габаритной фуры занял семь паркомест (ФОТО)

Парковочные места болезненная тема для днепрян и вот сегодня горожане заметили фуру, занявшую значительную часть парковки в одном из районов Днепра.
По словам днепрянина, габаритный грузовик занял сразу семь парковочных мест.
В качестве улик мужчина опубликовал видео.
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