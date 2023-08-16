Цар-парковка: у Дніпрі водій габаритної фури зайняв сім паркомісць (ФОТО)

У Дніпрі помітили царя-парковки, який окупував відразу сім паркомісць.

Паркувальні місця болюча тема для дніпрян і ось сьогодні містяни помітили фуру, яка зайняла значну частину парковки в одному із районів Дніпра.

За словами дніпрянина, габаритна вантажівка зайняла відразу сім паркувальних місць.

У якості доказів чоловік опублікував відео.

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