Цар-парковка: у Дніпрі водій габаритної фури зайняв сім паркомісць (ФОТО)

Паркувальні місця болюча тема для дніпрян і ось сьогодні містяни помітили фуру, яка зайняла значну частину парковки в одному із районів Дніпра.
За словами дніпрянина, габаритна вантажівка зайняла відразу сім паркувальних місць.
У якості доказів чоловік опублікував відео.
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