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  • Цар-парковка: у Дніпрі водій габаритної фури зайняв сім паркомісць (ФОТО)

Цар-парковка: у Дніпрі водій габаритної фури зайняв сім паркомісць (ФОТО)

Сьогодні 15:53
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У Дніпрі помітили царя-парковки, який окупував відразу сім паркомісць.
Новости Днепра про Цар-парковка: у Дніпрі водій габаритної фури зайняв сім паркомісць (ФОТО)

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Паркувальні місця болюча тема для дніпрян і ось сьогодні містяни помітили фуру, яка зайняла значну частину парковки в одному із районів Дніпра. 

За словами дніпрянина, габаритна вантажівка зайняла відразу сім паркувальних місць. 

У якості доказів чоловік опублікував відео.

 

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