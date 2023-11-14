Третья платежка за газ для жителей Днепра: эксперт объяснил, за что будут доплачивать потребители

Кроме двух уже имеющихся платежек за распределение газа и использованное голубое топливо, украинцы будут получать еще одну. Это касается прежде всего жильцов многоквартирных домов, которые будут платить за обслуживание внутридомовых сетей, что станет отдельной услугой.
За что будут отдавать деньги люди, рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в Facebook.
Как пояснил эксперт, раз в год специалисты должны осуществлять визуальный осмотр газопроводов, проверять наличие свободного доступа к ним, состояния покраски и креплений газопровода, наличия футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома. Также проверяют состояние уплотнения межтрубного пространства, очищают его от грязи и, при необходимости, восстанавливают его.
Один раз в шесть месяцев, а именно до начала и после окончания отопительного сезона, в многоэтажках должны проверять герметичность соединений газопроводов и газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией с устранением обнаруженных утечек газа.
Однако в частных домах и квартирах такая опция осуществляется вдвое реже – всего один раз в год.
Раз в три года, в межотопительный период, в многоэтажках испытывают плотность под определенным давлением участка газопроводов. А вот в частных домах и квартирах такие испытания осуществляются только тогда, если протяженность внутреннего газопровода составляет более 5 м.
Кроме того, раз в год проверяется работоспособность запорных устройств, установленных на газопроводах. Осуществляется их очищение от остатков коррозии и смазки.
Ежегодно также должны осуществлять техническое обслуживание газового оборудования:
Ежегодно одновременно с техосмотром газового оборудования осуществляется проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.
Также, не реже одного раза в год, поставщик услуг должен проверить надлежащую работу стационарных сигнализаторов загазованности помещений.
Законом предусмотрено, что владелец должен сам выбирать организацию, которая будет обслуживать внутридомовые сети. Это может быть как местный облгаз, так и другие организации, получившие на это соответствующие разрешения.
По словам Олега Попенко, уже с января 2024 года украинцы могут получить новую платежку. Сколько это будет стоить неизвестно. Перед внедрением тарифов их должно утвердить НКРЭКУ, но сейчас все это только в процессе.
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