Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Третья платежка за газ для жителей Днепра: эксперт объяснил, за что будут доплачивать потребители

Третья платежка за газ для жителей Днепра: эксперт объяснил, за что будут доплачивать потребители

Сегодня 17:47
просмотров

В Украине может появиться еще одна третья платежка за газ.

Новости Днепра про Третья платежка за газ для жителей Днепра: эксперт объяснил, за что будут доплачивать потребители

Кроме двух уже имеющихся платежек за распределение газа и использованное голубое топливо, украинцы будут получать еще одну. Это касается прежде всего жильцов многоквартирных домов, которые будут платить за обслуживание внутридомовых сетей, что станет отдельной услугой.

За что будут отдавать деньги люди, рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в Facebook.

Как пояснил эксперт, раз в год специалисты должны осуществлять визуальный осмотр газопроводов, проверять наличие свободного доступа к ним, состояния покраски и креплений газопровода, наличия футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома. Также проверяют состояние уплотнения межтрубного пространства, очищают его от грязи и, при необходимости, восстанавливают его.

Что будут делать в многоэтажках и частных домах?

Один раз в шесть месяцев, а именно до начала и после окончания отопительного сезона, в многоэтажках должны проверять герметичность соединений газопроводов и газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией с устранением обнаруженных утечек газа.

Однако в частных домах и квартирах такая опция осуществляется вдвое реже – всего один раз в год.

Раз в три года, в межотопительный период, в многоэтажках испытывают плотность под определенным давлением участка газопроводов. А вот в частных домах и квартирах такие испытания осуществляются только тогда, если протяженность внутреннего газопровода составляет более 5 м.

Кроме того, раз в год проверяется работоспособность запорных устройств, установленных на газопроводах. Осуществляется их очищение от остатков коррозии и смазки.

Ежегодно также должны осуществлять техническое обслуживание газового оборудования:

  • прочищать горелки и системы удаления продуктов сгорания газа
  • регулировать режимы работы (подача воды, сжигание газа)
  • проверять параметры срабатывания автоматики безопасности и соответствия рабочего давления перед газовыми приборами
  • проверять плотность газовых коммуникаций и устранение имеющихся утечек газа

Ежегодно одновременно с техосмотром газового оборудования осуществляется проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

Также, не реже одного раза в год, поставщик услуг должен проверить надлежащую работу стационарных сигнализаторов загазованности помещений.

Законом предусмотрено, что владелец должен сам выбирать организацию, которая будет обслуживать внутридомовые сети. Это может быть как местный облгаз, так и другие организации, получившие на это соответствующие разрешения.

Когда введут новые платежки?

По словам Олега Попенко, уже с января 2024 года украинцы могут получить новую платежку. Сколько это будет стоить неизвестно. Перед внедрением тарифов их должно утвердить НКРЭКУ, но сейчас все это только в процессе.

Читайте также:

Новости Днепра про Третья платежка за газ для жителей Днепра: эксперт объяснил, за что будут доплачивать потребителиУкраїнська Новости Днепра про Третья платежка за газ для жителей Днепра: эксперт объяснил, за что будут доплачивать потребителиРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Попавшая в языковой скандал преподавательница медвуза Днепра оказалась в реанимации, — омбудсман
Новости Днепра
Сегодня 19:59
Попавшая в языковой скандал преподавательница медвуза Днепра оказалась в реанимации, — омбудсман

В Днепре языковой скандал набирает обороты.

В окрестностях Днепра зафиксировали бешенство крупного рогатого скота: что известно
Новости Днепра
Сегодня 19:24
В окрестностях Днепра зафиксировали бешенство крупного рогатого скота: что известно

В Госпотребслужбе назвали неблагополучные населенные пункты по состоянию на 1…

В Днепре на Сичеславской Набережной заметили загадочный чемодан с головами (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 18:30
В Днепре на Сичеславской Набережной заметили загадочный чемодан с головами (ФОТО)

Полицию вызывать не надо – головы от манекенов!

В центре Днепра посреди улицы заметили кусты помидоров
Новости Днепра
Сегодня 17:31
В центре Днепра посреди улицы заметили кусты помидоров

Интересно, удастся ли горожанам собрать урожай?!

Последние новости

Попавшая в языковой скандал преподавательница медвуза Днепра оказалась в реанимации, — омбудсман
Попавшая в языковой скандал преподавательница медвуза Днепра оказалась в реанимации, — омбудсман

В Днепре языковой скандал набирает обороты.

Сегодня 19:59
1
просмотров
В окрестностях Днепра зафиксировали бешенство крупного рогатого скота: что известно
В окрестностях Днепра зафиксировали бешенство крупного рогатого скота: что известно

В Госпотребслужбе назвали неблагополучные населенные пункты по состоянию на 1 ноября.

Сегодня 19:24
просмотров
В Каменском районе юноша украл старый автомобиль своей соседки, чтобы прокатиться
В Каменском районе юноша украл старый автомобиль своей соседки, чтобы прокатиться

Долго кататься на угнанном авто парню не удалось – на следующий день правоохранители вернули его владелице.

Сегодня 18:40
2
просмотров
В Днепре на Сичеславской Набережной заметили загадочный чемодан с головами (ФОТО)
В Днепре на Сичеславской Набережной заметили загадочный чемодан с головами (ФОТО)

Полицию вызывать не надо – головы от манекенов!

Сегодня 18:30
4
просмотров
В центре Днепра посреди улицы заметили кусты помидоров
В центре Днепра посреди улицы заметили кусты помидоров

Интересно, удастся ли горожанам собрать урожай?!

Сегодня 17:31
2
просмотров
Как передать показания счетчика газа в Днепре если нет света и интернета 2023: инструкция
Как передать показания счетчика газа в Днепре если нет света и интернета 2023: инструкция

Большинство потребителей газа в Днепре привыкли передавать показания прибора учета с помощью интернета: в личном кабинете на сайте поставщика либо через чат-бот. Но из-за возможных отключений электричества с использованием этих средств передачи могут возникнуть проблемы.

Сегодня 17:17
0
просмотров
В Днепропетровской области 69-летний мужчина зарезал знакомого и скрывался в лесопосадке
В Днепропетровской области 69-летний мужчина зарезал знакомого и скрывался в лесопосадке

Мужчине грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

Сегодня 16:52
1
просмотров
Какие товары подешевели и подорожали в Днепре и области за прошлый месяц
Какие товары подешевели и подорожали в Днепре и области за прошлый месяц

Некоторые популярные товары снова подорожали, но есть и хорошие новости.

Сегодня 16:36
0
просмотров
Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)
Ажурные перила и кружевные ступени: где в Днепре можно увидеть лестницы времен Екатеринослава (ФОТО)

Окунуться в старину в Днепре можно просто прогуливаясь по подъезду одного из бывших доходных домов – их довольно много сохранилось в центре города. В таких домах еще сохранились старинные железные лестницы – на вид очень хрупкие, но простоявшие уже более…

Сегодня 16:05
3
просмотров
За неделю на Днепропетровщине 235 человек загремели в больницу с COVID, 7 людей умерли
За неделю на Днепропетровщине 235 человек загремели в больницу с COVID, 7 людей умерли

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 13,6%.

Сегодня 15:55
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх