Третя платіжка за газ для мешканців Дніпра: експерт пояснив за що доплачуватимуть споживачі

В Україні може з'явитися ще одна третя платіжка за газ.

Крім двох вже наявних платіжок за розподіл газу та використане блакитне паливо українці будуть отримувати ще одну. Це стосується перш за все мешканців багатоквартирних будинків, які платитимуть за обслуговування внутрішньобудинкових мереж, що відтепер буде окремою послугою.

За що віддаватимуть гроші люди, розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у Facebook.

Як пояснив експерт, раз на рік спеціалісти повинні здійснювати візуальний огляд газопроводів, перевіряти наявність вільного доступу до них, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні й внутрішні конструкції будинку. Також перевіряють стан ущільнення міжтрубного простору, очищають його від бруду та, в разі потреби, відновлюють його.

Що повинні робити у багатоповерхівках та приватних будинках?

Один раз на шість місяців, а саме до початку та після закінчення опалювального сезону, у багатоповерхівках повинні перевіряти герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання приладовим методом або мильною емульсією з усуненням виявлених витоків газу.

Однак у приватних будинках та квартирах така опція здійснюється вдвічі рідше – лише один раз на рік.

Раз на три роки, у міжопалювальний період, у багатоповерхівках випробовують на щільність під певним тиском ділянки газопроводів. А ось у приватних будинках та квартирах такі випробування здійснюються лише тоді, якщо протяжність внутрішнього газопроводу становить більше ніж 5 м.

Крім того, один раз на рік перевіряється працездатність запірних пристроїв, установлених на газопроводах. Здійснюється їх очищення від залишків корозії й мастила.

Раз на рік також мають здійснювати технічне обслуговування газового обладнання:

прочищати пальники та системи видалення продуктів згорання газу

регулювати режими роботи (подача води, спалювання газу)

перевіряти параметри спрацювання автоматики безпеки та відповідності робочого тиску перед газовими приладами

перевіряти щільність газових комунікацій та усунення наявних витоків газу

Щороку, одночасно з техоглядом газового обладнання здійснюється перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах.

Також, не рідше одного разу на рік, надавач послуг повинен перевірити належну роботу стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень.

Законом передбачено, що власник має сам обирати організацію, яка буде обслуговувати внутрішньобудинкові мережі. Це може бути як місцевий облгаз, так і інші організації, які на це отримали відповідні дозволи.

Коли впровадять нові платіжки?

За словами Олега Попенко, уже з січня 2024 українці можуть отримати нову платіжку. Скільки це коштуватиме наразі невідомо. Перед впровадженням тарифів їх має затвердити НКРЕКП, але зараз усе це лише в процесі.

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