У батьків, чий 7-річний син загинув у кар’єрі Кривого Рогу рік тому, забрали ще двох дітей

Стало відомо, чим закінчилася історія родини з Кривого Рогу, де загинув 7-річний хлопчик.

Минулого року в Кривому Розі зникли двоє хлопчиків шести та семи років. Через місяць дітей знайшли мертвими в одному із промислових кар’єрів міста. Судмедекспертиза встановила, що малеча померла від переохолодження. Згодом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом батьківської недбалості.

І ось рік потому Інгулецький районний суд вирішив вилучити двох дітей у родини одного із загиблих хлопчиків. Як йдеться у матеріалах справи, у подружжя було троє малолітніх дітей: 2011, 2016 та 2018 років народження.

Середній син, 2016 року народження, загинув. Правоохоронці зазначили, що після того, як її дитина зникла, мати не повідомила про це поліцію, пояснивши тим, що хлопчик і раніше не повертався додому на ночівлю.

Судмедексперти встановили, що хлопчик помер у віці 6 років в результаті нещасного випадку, пов’язаного переохолодженням. Смерть настала в кар’єрі компанії «ІнГЗК».

Згодом з’ясувалося, що діти і раніше страждали від недбалості батьків. У 2018 році молодший син обпікся окропом, проте мати не погодилася залишити його в лікарні під наглядом медиків. Потім малого таки відвезли до медзакладу, коли його стан погіршився.

Крім цього, у 2020 році, дитину привезли до лікарні як покинуту, бо мати була п’яна. Тоді хлопчик провів у лікарні 10 днів.

Як йдеться у тексті судового рішення, двоє дітей живуть у бабусь, які на відміну від мами, цікавляться життям дітей та доглядають за ними. За інформацією правоохоронців, жінка не навідує своїх синів, п’є та ніде не працює.

Під час суду жінка це заперечила та стверджувала, що нібито молодша дитина живе з нею. Батько відбуває покарання у в’язниці.

Суд встановив, що жінка та чоловік ухиляються від виконання своїх батьківських обов`язків:

батько з сім’єю не проживає, від виконання обов’язків з виховання та утриманню дітей самоусунувся;

обидва відповідачі не піклуються про фізичний та духовний розвиток дітей, не цікавляться їх життям та здоров’ям, матеріально не утримують;

6-річний син загинув через невиконання батьками їх обов`язків.

У результаті суд відібрав дітей у подружжя, але не позбавив батьківських прав. Мати та батько повинні сплачувати аліменти на користь опікуна.

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