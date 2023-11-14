У родителей, чей 7-летний сын погиб в карьере Кривого Рога год назад, забрали еще двоих детей

В прошлом году в Кривом Роге исчезли два мальчика шести и семи лет. Спустя месяц детей нашли мертвыми в одном из промышленных карьеров города. Судмедэкспертиза установила, что малыши умерли от переохлаждения. Впоследствии правоохранители открыли уголовное производство по факту родительской халатности.
И вот год спустя Ингулецкий районный суд решил изъять двоих детей у семьи одного из погибших мальчиков. Как говорится в материалах дела, у супругов было трое малолетних детей: 2011, 2016 и 2018 годов рождения.
Средний сын, 2016 года, погиб. Правоохранители отметили, что после того, как ее ребенок исчез, мать не сообщила об этом полиции, объяснив тем, что мальчик раньше не ночевал дома, но возвращался.
Судмедэксперты установили, что мальчик умер в возрасте 6 лет в результате несчастного случая, связанного с переохлаждением. Смерть наступила в карьере компании «ИнГОК».
Впоследствии выяснилось, что дети и раньше страдали от халатности родителей. В 2018 году младший сын обжегся кипятком, однако мать не согласилась оставить его в больнице под наблюдением медиков. Затем малыша таки отвезли в медучреждение, когда его состояние ухудшилось.
Кроме этого, в 2020 году, ребенка привезли в больницу как брошеного потому что мать была пьяна. Тогда он провел в больнице 10 дней.
Как говорится в тексте судебного решения, двое детей живут у бабушек, которые в отличие от мамы интересуются жизнью детей и ухаживают за ними. По информации правоохранителей, женщина не посещает своих сыновей, пьет и нигде не работает.
Во время суда женщина это отрицала и утверждала, что якобы младший ребенок живет с ним. Отец отбывает наказание в тюрьме.
Суд установил, что женщина и мужчина уклоняются от исполнения своих родительских обязанностей:
В результате суд отобрал детей у супругов, но не лишил родительских прав. Мать и отец должны платить алименты в пользу опекуна.
Читайте также:
Автор:
На место происшествия вызвали спасателей и полицейских.
Миграционники Днепра задержали гражданина Гамбии, нелегально жившего в Украине.
В Новомосковске на Днепропетровщине спасали 17-летнего подростка, которого избитым нашли…
Без паники – все под контролем!
Окунуться в старину в Днепре можно просто прогуливаясь по подъезду одного из бывших доходных домов – их довольно много сохранилось в центре города. В таких домах еще сохранились старинные железные лестницы – на вид очень хрупкие, но простоявшие уже более…
На место происшествия вызвали спасателей и полицейских.
Миграционники Днепра задержали гражданина Гамбии, нелегально жившего в Украине.
На рабочем рынке Днепра требуются специалисты самых разных сфер: от водителей и механиков до продавцов и директоров. Объединяет их то, что платить им готовы в среднем 50 тыс грн в месяц, а иногда и больше.
В Днепре спасали воина с тяжелой травмой головы.
Также в пользу потерпевших с осужденного взыскан моральный ущерб в размере 400 тыс. грн.
В Днепре провели полицейскую спецоперацию.
Пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести.
В Новомосковске на Днепропетровщине спасали 17-летнего подростка, которого избитым нашли посреди улицы.
Без паники – все под контролем!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!