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  • У родителей, чей 7-летний сын погиб в карьере Кривого Рога год назад, забрали еще двоих детей

У родителей, чей 7-летний сын погиб в карьере Кривого Рога год назад, забрали еще двоих детей

Сегодня 14:02
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Стало известно, чем окончилась история семьи из Кривого Рога, где погиб 7-летний мальчик.

Новости Днепра про У родителей, чей 7-летний сын погиб в карьере Кривого Рога год назад, забрали еще двоих детей

В прошлом году в Кривом Роге исчезли два мальчика шести и семи лет. Спустя месяц детей нашли мертвыми в одном из промышленных карьеров города. Судмедэкспертиза установила, что малыши умерли от переохлаждения. Впоследствии правоохранители открыли уголовное производство по факту родительской халатности.

И вот год спустя Ингулецкий районный суд решил изъять двоих детей у семьи одного из погибших мальчиков. Как говорится в материалах дела, у супругов было трое малолетних детей: 2011, 2016 и 2018 годов рождения.

Средний сын, 2016 года, погиб. Правоохранители отметили, что после того, как ее ребенок исчез, мать не сообщила об этом полиции, объяснив тем, что мальчик раньше не ночевал дома, но возвращался.

Судмедэксперты установили, что мальчик умер в возрасте 6 лет в результате несчастного случая, связанного с переохлаждением. Смерть наступила в карьере компании «ИнГОК».

Впоследствии выяснилось, что дети и раньше страдали от халатности родителей. В 2018 году младший сын обжегся кипятком, однако мать не согласилась оставить его в больнице под наблюдением медиков. Затем малыша таки отвезли в медучреждение, когда его состояние ухудшилось.

Кроме этого, в 2020 году, ребенка привезли в больницу как брошеного потому что мать была пьяна. Тогда он провел в больнице 10 дней.

Как говорится в тексте судебного решения, двое детей живут у бабушек, которые в отличие от мамы интересуются жизнью детей и ухаживают за ними. По информации правоохранителей, женщина не посещает своих сыновей, пьет и нигде не работает.

Во время суда женщина это отрицала и утверждала, что якобы младший ребенок живет с ним. Отец отбывает наказание в тюрьме.

Суд установил, что женщина и мужчина уклоняются от исполнения своих родительских обязанностей:

  • отец с семьей не проживает, от исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию детей самоустранился;
  • оба ответчика не заботятся о физическом и духовном развитии детей, не интересуются их жизнью и здоровьем, материально не содержат;
  • 6-летний сын погиб из-за невыполнения родителями их обязанностей.

В результате суд отобрал детей у супругов, но не лишил родительских прав. Мать и отец должны платить алименты в пользу опекуна.

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Новости Днепра про У родителей, чей 7-летний сын погиб в карьере Кривого Рога год назад, забрали еще двоих детейУкраїнська Новости Днепра про У родителей, чей 7-летний сын погиб в карьере Кривого Рога год назад, забрали еще двоих детейРусский

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