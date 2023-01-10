Від чого загинули хлопчики, яких знайшли мертвими у кар’єрі у Кривому Розі: результат експертизи

Поліціянти встановили від чого загинули хлопчики з Кривого Рогу, яких знайшли мертвими в кар'єрі Кривого Рогу.

Місяць тому двох хлопчиків знайшли мертвими на території кар’єру в Кривому Розі. Нарешті завершилася тривала судмедекспертиза і стало відомо від чого загинули діти. За словами поліціянтів, смерть настала внаслідок переохолодження, пише “Суспільне Дніпро”.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 166 КК України – злі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що двох малолітніх школярів знайшли мертвими на території одного із підприємств Кривого Рогу. Хлопчиків шукали в місті та районі більше двох тижнів.

Дітей знайшли роздягненими у кар’єрі у декількох кілометрах від дому. Виявили тіла хлопчиків працівники підприємства, які перевіряли територію на прохання поліціянтів. Правоохоронці зазначили, що пошуки тривали так довго, бо кар’єр не працював, а сторонні не могли потрапити сюди. Як зазначили поліціянти на обліку в соцслужбах сім’ї дітей не перебували.

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